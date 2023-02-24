Британія готується відправити винищувачі іншим країнам, аби ті мали змогу передати радянські літаки Україні
Сьогодні, 12:20
Велика Британія готується відправити свої винищувачі країнам східного флангу НАТО, аби вони мали змогу поставити їхні літаки радянської епохи українцям.
Про це повідомив міністр оборони Бен Воллес, пише LB.ua з посиланням на The Guardian.
"Ще один швидкий спосіб, яким Україна може отримати вигоду від винищувачів, це ті країни в Європі, які мають російські радянські винищувачі – МіГ 29 або Су-24 – якщо вони хочуть пожертвувати, ми можемо використовувати наші винищувачі, аби допомогти їм із безпекою", – сказав він у ефірі Times Radio.
Воллес пояснив, що країни НАТО вже навчені працювати з сучасними винищувачами, а Україна – ні.
Нагадаємо, днями в Офісі президента повідомили, що саме Сполучене Королівство може першим розблокувати постачання винищувачів Україні.
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Про це повідомив міністр оборони Бен Воллес, пише LB.ua з посиланням на The Guardian.
"Ще один швидкий спосіб, яким Україна може отримати вигоду від винищувачів, це ті країни в Європі, які мають російські радянські винищувачі – МіГ 29 або Су-24 – якщо вони хочуть пожертвувати, ми можемо використовувати наші винищувачі, аби допомогти їм із безпекою", – сказав він у ефірі Times Radio.
Воллес пояснив, що країни НАТО вже навчені працювати з сучасними винищувачами, а Україна – ні.
Нагадаємо, днями в Офісі президента повідомили, що саме Сполучене Королівство може першим розблокувати постачання винищувачів Україні.
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