Легковик виїхав на зустрічну смугу: деталі смертельної ДТП у Чарукові. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, близько 19 години.



Водій Skoda, ймовірно, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем DAF. Від отриманих травм керманич легковика, 32-річний житель с. Вільхівка, загинув.



Водієм вантажівки був 44-річний мешканець Чернівецької області, він не травмувався, за кермом – був тверезим.



На місці аварії працювали слідчі Головного управління Національної поліції в області. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть.



В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини ДТП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ДТП поблизу села Чаруків Луцького району загинув 32-річний чоловік, слідчі встановлюють обставин.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, близько 19 години.Водій Skoda, ймовірно, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем DAF. Від отриманих травм керманич легковика, 32-річний житель с. Вільхівка, загинув.Водієм вантажівки був 44-річний мешканець Чернівецької області, він не травмувався, за кермом – був тверезим.На місці аварії працювали слідчі Головного управління Національної поліції в області. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть.В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини ДТП.

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