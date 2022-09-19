Легковик виїхав на зустрічну смугу: деталі смертельної ДТП у Чарукові. ФОТО
Сьогодні, 11:52
Внаслідок ДТП поблизу села Чаруків Луцького району загинув 32-річний чоловік, слідчі встановлюють обставин.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, близько 19 години.
Водій Skoda, ймовірно, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем DAF. Від отриманих травм керманич легковика, 32-річний житель с. Вільхівка, загинув.
Водієм вантажівки був 44-річний мешканець Чернівецької області, він не травмувався, за кермом – був тверезим.
На місці аварії працювали слідчі Головного управління Національної поліції в області. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть.
В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини ДТП.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, близько 19 години.
Водій Skoda, ймовірно, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем DAF. Від отриманих травм керманич легковика, 32-річний житель с. Вільхівка, загинув.
Водієм вантажівки був 44-річний мешканець Чернівецької області, він не травмувався, за кермом – був тверезим.
На місці аварії працювали слідчі Головного управління Національної поліції в області. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть.
В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини ДТП.
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