Легковик виїхав на зустрічну смугу: деталі смертельної ДТП у Чарукові. ФОТО

Легковик виїхав на зустрічну смугу: деталі смертельної ДТП у Чарукові. ФОТО
Внаслідок ДТП поблизу села Чаруків Луцького району загинув 32-річний чоловік, слідчі встановлюють обставин.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, близько 19 години.

Водій Skoda, ймовірно, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем DAF. Від отриманих травм керманич легковика, 32-річний житель с. Вільхівка, загинув.

Водієм вантажівки був 44-річний мешканець Чернівецької області, він не травмувався, за кермом – був тверезим.

На місці аварії працювали слідчі Головного управління Національної поліції в області. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть.

В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини ДТП.
Легковик виїхав на зустрічну смугу: деталі смертельної ДТП у Чарукові. ФОТО
Легковик виїхав на зустрічну смугу: деталі смертельної ДТП у Чарукові. ФОТО
Легковик виїхав на зустрічну смугу: деталі смертельної ДТП у Чарукові. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Чаруків, ДТП, Луцький район, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Британія готується відправити винищувачі іншим країнам, аби ті мали змогу передати радянські літаки Україні
Сьогодні, 12:20
На Волині вночі згоріла господарська будівля
Сьогодні, 12:10
Легковик виїхав на зустрічну смугу: деталі смертельної ДТП у Чарукові. ФОТО
Сьогодні, 11:52
Голова прикордонників: «Ми знали, що РФ нападе з Білорусі, але в штурм із Криму не вірили»
Сьогодні, 11:50
Під Луцьком – смертельна аварія: зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 11:44
Схожі новини
Під Луцьком – смертельна аварія: зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО Під Луцьком – смертельна аварія: зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 11:44
У Луцькому районі водійка збила 43-річного пішохода: чоловік помер у лікарні У Луцькому районі водійка збила 43-річного пішохода: чоловік помер у лікарні
19 вересень, 2022, 11:51
У Луцькому районі авто на смерть збило чоловіка У Луцькому районі авто на смерть збило чоловіка
23 жовтень, 2021, 09:52
Рік після трагедії: того, хто на смерть збив 18-річного хлопця у Чарукові, так і не знайшли Рік після трагедії: того, хто на смерть збив 18-річного хлопця у Чарукові, так і не знайшли
29 вересень, 2020, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подвійна ДТП на Соборності: розповіли деталі. ФОТО
Сьогодні, 12:42
 0
Двоє волинян до смерті побили чоловіка на вокзалі у Ковелі: їх засудили до 8 років тюрми
Сьогодні, 12:33
 0
Британія готується відправити винищувачі іншим країнам, аби ті мали змогу передати радянські літаки Україні
Сьогодні, 12:20
 0
На Волині вночі згоріла господарська будівля
Сьогодні, 12:10
 0
Легковик виїхав на зустрічну смугу: деталі смертельної ДТП у Чарукові. ФОТО
Сьогодні, 11:52
 0
Медіа
відео
1/8