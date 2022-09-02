Рік повномасштабної війни: луцькі театрали зняли відео

Рік повномасштабної війни: луцькі театрали зняли відео
Артисти Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну зняли відео.

Ролик опублікували на Ютуб-каналі театру.

«Рівно рік. Рік втрат, болю, руйнувань. Рік боротьби. Рік, що став випробуванням не лише для нашої нації, а й для цілого світу. Рік стійкості. Дякуємо кожному, хто тримає небо над Україною. Перемога близько!» – додають у театрі.



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Теги: Театр, Луцьк
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