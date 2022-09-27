Вперше на Волині: лікарі замінили клапан серця без розрізу грудної клітки. ФОТО

Сьогодні, 19 жовтня, лікарі Центру дитячої кардіології та кардіохірургії (м. Київ) спільно зі спеціалістами Ковельського МТМО виконали процедуру TAVI.Про це повідомили у Ковельському МТМО.“TAVI - це транскатетерна заміна аортальна клапана, операція на серці через невеликий розріз без зупинки кровообігу», - повідомляє кардіохірург, завідувач відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедурЛікарі замінили аортальний клапан без зупинки серця через 3-х сантиметровий розріз. Це сучасна процедура, яку лікарі Центру дитячої кардіології проводять не лише у Києві, а й у різних регіонах країни.«Нашій пацієнтці 68-м років, вона страждала від критичного стенозу аортального клапана - вади серця, при якій один із основних клапанів майже не відкривається», - розповів завідувач кардіохірургічного центруКожен крок був як справжнє випробування для жінки. Кожна хвилина її життя - була справжньою цінністю.Операція тривала 2 години: 120 хвилин до здорового серця та повноцінного життя. У жінки двоє синів - військовослужбовців. Вони приїхали на операцію до своєї мами аби підтримати її та бути поруч після виходу жінки із наркозу.«Ми раді ділитися досвідом та робити такі операції спільно з колегами на місцях аби сприяти розвитку сучасних технологій. Для нас честь допомогти тим, хто обороняє Україну - нашим захисникам.Окрім того, ми приємно вражені рівнем надання медичної допомоги у Ковелі - пацієнтам дуже пощастило, що їх здоровʼям опікується команда справжніх професіоналів», - додав Гліб Ємець.Співпраця команди Ковельскьоі МТМО та Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України продовжується і обіцяє бути максимально ефективною.Нагадаємо, що нещодавно процедуру TAVI вперше виконали на Вінниччині.