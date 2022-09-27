Вперше на Волині: лікарі замінили клапан серця без розрізу грудної клітки. ФОТО

Вперше на Волині: лікарі замінили клапан серця без розрізу грудної клітки. ФОТО
Сьогодні, 19 жовтня, лікарі Центру дитячої кардіології та кардіохірургії (м. Київ) спільно зі спеціалістами Ковельського МТМО виконали процедуру TAVI.

Про це повідомили у Ковельському МТМО.

“TAVI - це транскатетерна заміна аортальна клапана, операція на серці через невеликий розріз без зупинки кровообігу», - повідомляє кардіохірург, завідувач відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур Гліб Ємець.

Лікарі замінили аортальний клапан без зупинки серця через 3-х сантиметровий розріз. Це сучасна процедура, яку лікарі Центру дитячої кардіології проводять не лише у Києві, а й у різних регіонах країни.

«Нашій пацієнтці 68-м років, вона страждала від критичного стенозу аортального клапана - вади серця, при якій один із основних клапанів майже не відкривається», - розповів завідувач кардіохірургічного центру Володимир Танський.

Кожен крок був як справжнє випробування для жінки. Кожна хвилина її життя - була справжньою цінністю.
Вперше на Волині: лікарі замінили клапан серця без розрізу грудної клітки. ФОТО

Операція тривала 2 години: 120 хвилин до здорового серця та повноцінного життя. У жінки двоє синів - військовослужбовців. Вони приїхали на операцію до своєї мами аби підтримати її та бути поруч після виходу жінки із наркозу.

«Ми раді ділитися досвідом та робити такі операції спільно з колегами на місцях аби сприяти розвитку сучасних технологій. Для нас честь допомогти тим, хто обороняє Україну - нашим захисникам.
Вперше на Волині: лікарі замінили клапан серця без розрізу грудної клітки. ФОТО

Окрім того, ми приємно вражені рівнем надання медичної допомоги у Ковелі - пацієнтам дуже пощастило, що їх здоровʼям опікується команда справжніх професіоналів», - додав Гліб Ємець.

Співпраця команди Ковельскьоі МТМО та Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України продовжується і обіцяє бути максимально ефективною.
Вперше на Волині: лікарі замінили клапан серця без розрізу грудної клітки. ФОТО

Нагадаємо, що нещодавно процедуру TAVI вперше виконали на Вінниччині.
Вперше на Волині: лікарі замінили клапан серця без розрізу грудної клітки. ФОТО
Вперше на Волині: лікарі замінили клапан серця без розрізу грудної клітки. ФОТО
Вперше на Волині: лікарі замінили клапан серця без розрізу грудної клітки. ФОТО
Вперше на Волині: лікарі замінили клапан серця без розрізу грудної клітки. ФОТО

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Теги: Волинь, Ковель, операція
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