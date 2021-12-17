Ексглава Луцької ОВА очолив «Волиньгаз»

Ексглава Луцької ОВА очолив «Волиньгаз»
Новим керівником ПрАТ «Волиньгаз» став колишній очільник Луцької рай адміністрації та колишній начальник управління соцзахисту Волинської ОВА Володимир Кец.

Про це пише ВСН з посиланням на власні джерела.
Представлення колективу нового керівника відбулося у п'ятницю, 20 жовтня.

Нагадаємо, у серпні голові правління Волиньгазу повідомили про підозру через розкрадання блакитного палива.

Сам Володимир Кец з червня 2020 до вересня 2022 року очолював Луцьку РДА (згодом - РВА), і був звільнений, відповідно до розпорядження президента. Володимир Кец стверджував, що не писав заяву на звільнення, яка стала підставою кадрового рішення, і звинувачує у цьому недоброзичливців з обласної адміністрації.

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Теги: призначення, Волинь
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