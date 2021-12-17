Ексглава Луцької ОВА очолив «Волиньгаз»

Володимир Кец.



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Представлення колективу нового керівника відбулося у п'ятницю, 20 жовтня.



Нагадаємо, у серпні голові правління Волиньгазу повідомили про підозру через розкрадання блакитного палива.



Сам Володимир Кец з червня 2020 до вересня 2022 року очолював Луцьку РДА (згодом - РВА), і був звільнений, відповідно до розпорядження президента. Володимир Кец стверджував, що не писав заяву на звільнення, яка стала підставою кадрового рішення, і звинувачує у цьому недоброзичливців з обласної адміністрації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новим керівником ПрАТ «Волиньгаз» став колишній очільник Луцької рай адміністрації та колишній начальник управління соцзахисту Волинської ОВАПро це пише ВСН з посиланням на власні джерела.Представлення колективу нового керівника відбулося у п'ятницю, 20 жовтня.Нагадаємо, у серпні голові правління Волиньгазучерез розкрадання блакитного палива.Сам Володимир Кец з червня 2020 до вересня 2022 року(згодом - РВА), і був звільнений, відповідно до розпорядження президента. Володимир Кец стверджував, що не писав заяву на звільнення, яка стала підставою кадрового рішення, і звинувачує у цьому недоброзичливців з обласної адміністрації.

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