Ексглава Луцької ОВА очолив «Волиньгаз»
Сьогодні, 12:23
Новим керівником ПрАТ «Волиньгаз» став колишній очільник Луцької рай адміністрації та колишній начальник управління соцзахисту Волинської ОВА Володимир Кец.
Про це пише ВСН з посиланням на власні джерела.
Представлення колективу нового керівника відбулося у п'ятницю, 20 жовтня.
Нагадаємо, у серпні голові правління Волиньгазу повідомили про підозру через розкрадання блакитного палива.
Сам Володимир Кец з червня 2020 до вересня 2022 року очолював Луцьку РДА (згодом - РВА), і був звільнений, відповідно до розпорядження президента. Володимир Кец стверджував, що не писав заяву на звільнення, яка стала підставою кадрового рішення, і звинувачує у цьому недоброзичливців з обласної адміністрації.
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Про це пише ВСН з посиланням на власні джерела.
Представлення колективу нового керівника відбулося у п'ятницю, 20 жовтня.
Нагадаємо, у серпні голові правління Волиньгазу повідомили про підозру через розкрадання блакитного палива.
Сам Володимир Кец з червня 2020 до вересня 2022 року очолював Луцьку РДА (згодом - РВА), і був звільнений, відповідно до розпорядження президента. Володимир Кец стверджував, що не писав заяву на звільнення, яка стала підставою кадрового рішення, і звинувачує у цьому недоброзичливців з обласної адміністрації.
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