Причетний до розкрадання палива: голові правління «Волиньгазу» повідомили про підозру





Про це інформують у пресслужбі СБУ.



Зазначають, що цього разу задокументували злочинну діяльність голів правлінь «Волиньгазу», «Криворіжгазу» та «Чернігівгазу», які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.



Ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ «Регіональна газова компанія» (РГК, афілійована до Фірташа), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.



За матеріалами СБУ посадовцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).



У таки спосіб на підставі доказової бази, зібраної Службою безпеки, загалом оголошено про підозру вже 11-ти керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа.



Нагадаємо, раніше СБУ спільно з БЕБ викрила масштабну схему:



За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.



Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ повідомили про підозру ще трьом керівникам «облгазів Фірташа». Серед них – голова правління «Волиньгазу».Про це інформують у пресслужбі СБУ.Зазначають, що цього разу задокументували злочинну діяльність голів правлінь «Волиньгазу», «Криворіжгазу» та «Чернігівгазу», які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.Ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ «Регіональна газова компанія» (РГК, афілійована до Фірташа), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.За матеріалами СБУ посадовцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).У таки спосіб на підставі доказової бази, зібраної Службою безпеки, загалом оголошено про підозру вже 11-ти керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа.Нагадаємо, раніше СБУ спільно з БЕБ викрила масштабну схему: посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів , які передбачалися на закупівлю газу.За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

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