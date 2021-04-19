У Луцьку на заправці чоловік влаштував стрілянину
Сьогодні, 12:49
Учора, 14 серпня, на автозаправці на вулиці Кравчука у Луцьку невідомий погрожував 39-річному лучанину пістолетом та навіть здійснив кілька пострілів в його сторону, однак не влучив.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Поліцейські встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 47-річний місцевий житель.
З місця події вилучили пістолет Stalker та гільзи, їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу вбивством.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Поліцейські встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 47-річний місцевий житель.
З місця події вилучили пістолет Stalker та гільзи, їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу вбивством.
Досудове розслідування триває.
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