У Луцьку на заправці чоловік влаштував стрілянину

У Луцьку на заправці чоловік влаштував стрілянину
Учора, 14 серпня, на автозаправці на вулиці Кравчука у Луцьку невідомий погрожував 39-річному лучанину пістолетом та навіть здійснив кілька пострілів в його сторону, однак не влучив.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліцейські встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 47-річний місцевий житель.

З місця події вилучили пістолет Stalker та гільзи, їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу вбивством.

Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: стрілянина, заправка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Петенко
Сьогодні, 13:16
20-річний п'яний волинянин зґвалтував неповнолітню
Сьогодні, 13:00
У Луцьку на заправці чоловік влаштував стрілянину
Сьогодні, 12:49
У Луцьку 23-річний п'яний водій скоїв ДТП: пошкоджені три автівки
Сьогодні, 12:40
Причетний до розкрадання палива: голові правління «Волиньгазу» повідомили про підозру
Сьогодні, 12:29
Схожі новини
На Волині судили чоловіка, який стріляв на заправці На Волині судили чоловіка, який стріляв на заправці
19 квітень, 2021, 17:45
У Луцьку працівник ОВА вистрілив у волонтера: подробиці інциденту У Луцьку працівник ОВА вистрілив у волонтера: подробиці інциденту
13 травень, 22:20
Стрілянина на Драгоманова: затримали 34-річного чоловіка, який під час сварки поранив у ногу лучанина Стрілянина на Драгоманова: затримали 34-річного чоловіка, який під час сварки поранив у ногу лучанина
12 травень, 10:06
У Луцьку сталася стрілянина, повідомили подробиці. ФОТО У Луцьку сталася стрілянина, повідомили подробиці. ФОТО
11 травень, 22:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Петенко
Сьогодні, 13:16
 0
20-річний п'яний волинянин зґвалтував неповнолітню
Сьогодні, 13:00
 0
У Луцьку на заправці чоловік влаштував стрілянину
Сьогодні, 12:49
 0
У Луцьку 23-річний п'яний водій скоїв ДТП: пошкоджені три автівки
Сьогодні, 12:40
 0
Причетний до розкрадання палива: голові правління «Волиньгазу» повідомили про підозру
Сьогодні, 12:29
 0
Медіа
відео
1/8