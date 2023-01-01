Як запобігти «мовчазній» хворобі: пояснення волинських лікарів

Остеопороз — це захворювання, котре прогресує й характеризується втратою щільності кісткової маси через зменшення вмісту кальцію у кістковій тканині.Недуга розвивається повільно, протягом кількох років, повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Остеопороз — "мовчазне" захворювання, воно, зазвичай, не викликає больових відчуттів. Часто його діагностують лише після падіння чи раптового удару, які призводять до перелому кісток.Втрата кісткової маси — нормальна складова процесу старіння, але деякі люди втрачають її набагато швидше, ніж зазвичай.Жінки швидко втрачають кісткову масу у перші кілька років після менопаузи, тому, більш схильні до розвитку остеопорозу, ніж чоловіки. Особливо якщо менопауза настає у жінок до 45 років природним чином або після видалення матки і яєчників (хірургічна менопауза). Однак остеопороз може також вражати чоловіків, молодих жінок та дітей.Багато інших факторів можуть збільшити ризик розвитку хвороби, зокрема:• тривалий прийом високих доз стероїдних препаратів;• системні запальні захворювання, зокрема кісток і суглобів, знижена гормональна функція статевих органів чи порушення засвоєння поживних речовин;• сімейний анамнез остеопорозу – особливо перелом стегна в одного з батьків;• тривалий прийом певних препаратів, які я використовуються для лікування раку молочної залози та простати;• розлади харчової поведінки, такі як анорексія або булімія;• низький індекс маси тіла (ІМТ);• відсутність фізичної активності (наприклад, тривалий постільний режим);• тривалий стаж вживання алкоголю та тютюнокуріння.Фактори способу життя, такі як режим харчування та фізична активність, впливають на здоров'я ваших кісток. Тож для профілактики остеопорозу:- регулярно займайтеся фізичною активністю;- стежте за своєю вагою;- обирайте здорове харчування;- відмовтеся від вживання алкоголю та тютюну.