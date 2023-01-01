Як запобігти «мовчазній» хворобі: пояснення волинських лікарів

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Остеопороз — це захворювання, котре прогресує й характеризується втратою щільності кісткової маси через зменшення вмісту кальцію у кістковій тканині.
Недуга розвивається повільно, протягом кількох років, повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Остеопороз — "мовчазне" захворювання, воно, зазвичай, не викликає больових відчуттів. Часто його діагностують лише після падіння чи раптового удару, які призводять до перелому кісток.
Втрата кісткової маси — нормальна складова процесу старіння, але деякі люди втрачають її набагато швидше, ніж зазвичай.
Жінки швидко втрачають кісткову масу у перші кілька років після менопаузи, тому, більш схильні до розвитку остеопорозу, ніж чоловіки. Особливо якщо менопауза настає у жінок до 45 років природним чином або після видалення матки і яєчників (хірургічна менопауза). Однак остеопороз може також вражати чоловіків, молодих жінок та дітей.
Багато інших факторів можуть збільшити ризик розвитку хвороби, зокрема:
• тривалий прийом високих доз стероїдних препаратів;
• системні запальні захворювання, зокрема кісток і суглобів, знижена гормональна функція статевих органів чи порушення засвоєння поживних речовин;
• сімейний анамнез остеопорозу – особливо перелом стегна в одного з батьків;
• тривалий прийом певних препаратів, які я використовуються для лікування раку молочної залози та простати;
• розлади харчової поведінки, такі як анорексія або булімія;
• низький індекс маси тіла (ІМТ);
• відсутність фізичної активності (наприклад, тривалий постільний режим);
• тривалий стаж вживання алкоголю та тютюнокуріння.
Фактори способу життя, такі як режим харчування та фізична активність, впливають на здоров'я ваших кісток. Тож для профілактики остеопорозу:
- регулярно займайтеся фізичною активністю;
- стежте за своєю вагою;
- обирайте здорове харчування;
- відмовтеся від вживання алкоголю та тютюну.
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Недуга розвивається повільно, протягом кількох років, повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Остеопороз — "мовчазне" захворювання, воно, зазвичай, не викликає больових відчуттів. Часто його діагностують лише після падіння чи раптового удару, які призводять до перелому кісток.
Втрата кісткової маси — нормальна складова процесу старіння, але деякі люди втрачають її набагато швидше, ніж зазвичай.
Жінки швидко втрачають кісткову масу у перші кілька років після менопаузи, тому, більш схильні до розвитку остеопорозу, ніж чоловіки. Особливо якщо менопауза настає у жінок до 45 років природним чином або після видалення матки і яєчників (хірургічна менопауза). Однак остеопороз може також вражати чоловіків, молодих жінок та дітей.
Багато інших факторів можуть збільшити ризик розвитку хвороби, зокрема:
• тривалий прийом високих доз стероїдних препаратів;
• системні запальні захворювання, зокрема кісток і суглобів, знижена гормональна функція статевих органів чи порушення засвоєння поживних речовин;
• сімейний анамнез остеопорозу – особливо перелом стегна в одного з батьків;
• тривалий прийом певних препаратів, які я використовуються для лікування раку молочної залози та простати;
• розлади харчової поведінки, такі як анорексія або булімія;
• низький індекс маси тіла (ІМТ);
• відсутність фізичної активності (наприклад, тривалий постільний режим);
• тривалий стаж вживання алкоголю та тютюнокуріння.
Фактори способу життя, такі як режим харчування та фізична активність, впливають на здоров'я ваших кісток. Тож для профілактики остеопорозу:
- регулярно займайтеся фізичною активністю;
- стежте за своєю вагою;
- обирайте здорове харчування;
- відмовтеся від вживання алкоголю та тютюну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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