У луцькому храмі УПЦ (МП) забороняли журналістам зйомку

У луцькому храмі УПЦ (МП) забороняли журналістам зйомку
У луцькому храмі Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ (пов'язана з РПЦ) вірянки намагалися завадити журналістам потрапити до культової споруди.

Спершу журналістам сказали, що їх не пустять, а далі порадили брати дозвіл на знімання, повідомляє ІМІ.

За словами журналістки Людмили Роспопи, вона разом з колегою хотіла розпитати вірян, чому вони обирають для себе саме цю церкву. Також журналісти хотіли дізнатися, як люди ставляться до подій, що відбуваються навколо Української православної церкви (пов'язана з РПЦ) і чи не було думок про перехід до ПЦУ.

Журналісти прийшли до храму під час служби.

«Коли ми прийшли до церкви, ставлення одразу було насторожене. Я навіть сказала б негативне. Крім жінки, яка привіталась і спитала, з якою метою ми прийшли. Хоча я впевнена, що в інших людей, які приходили на територію цього храму, цього не питали. Ми ввійшли до храму попри їхні спроби нам завадити. Але це були тільки словесні спроби нам завадити. Вони говорили, що такі ми не виховані», – розповіла Людмила Роспопа.

Дві жінки, які сиділи при вході до церкви, сказали, що журналістів не пустять. За їхніми словами, для проведення знімання в церкві потрібен дозвіл у настоятеля.

«Ми не заважали службі, не заважали молитися людям. Ми поважаємо право людей на молитву, і під час служби ми відзняли кадри для відеоряду. А для проведення опитування повернулися після служби. Ми зайшли в храм попри те, що казали ці жінки. Не розумію, яка їхня роль у цій церкві, і не знаю, чи вони мають право відправляти нас до когось по дозвіл і щось вимагати. Одна з них намагалася мене переконати одягнути хустку на голову доволі нав'язливо», – зазначила журналістка.

«Ми кілька разів говорили з настоятелем. І він кілька разів сказав, що він проти, щоб його знімали, що він не хоче спілкуватися з журналістами. Тому ця розмова не вийшла», – додала вона.

Людмила Роспопа розповіла, що поліцію викликати не довелося, адже фізичного перешкоджання не було. Журналістам треба було зняти опитування людей та кілька кадрів зі служби. Деякі люди не відповідали на запитання, але, додала вона, у цьому разі мовчання теж відповідь.

Юрист ІМІ Роман Головенко зазначив, що формально журналісти мали отримати дозвіл, оскільки церква відокремлена від держави та є приватною структурою.

«Церква відокремлена від держави, це приватна структура й приватне приміщення / територія з точки зору закону. Тому так, для знімання в приміщенні церкви потрібен дозвіл того, хто виконує функції власника (орендаря, користувача). Я не знаю, чи є такими уповноваженими особами бабусі, які сиділи при вході, але формально журналісти мали самі спершу розшукати таку особу перед початком знімання», – зазначив юрист.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Московський патріархат, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські фірми замінили 25 тисяч старих лампочок
Сьогодні, 19:01
Народний «умілець» лишив без газу 48 квартир у Ковелі
Сьогодні, 18:43
У луцькому храмі УПЦ (МП) забороняли журналістам зйомку
Сьогодні, 18:21
На Волині післязавтра прощатимуться із Героєм Ігорем Думкою
Сьогодні, 18:14
На Волині очікують на короткочасне «бабине літо»
Сьогодні, 18:01
Схожі новини
Рада у першому читанні підтримала заборону Московського патріахату Рада у першому читанні підтримала заборону Московського патріахату
19 жовтень, 14:46
Народний «умілець» лишив без газу 48 квартир у Ковелі Народний «умілець» лишив без газу 48 квартир у Ковелі
Сьогодні, 18:43
Біля північних кордонів України розгорнуто близько 19 тисяч військових рф, – Наєв Біля північних кордонів України розгорнуто близько 19 тисяч військових рф, – Наєв
Сьогодні, 17:15
На Півночі України проти ворога встановили понад 500 тисяч протитанкових мін, – Наєв На Півночі України проти ворога встановили понад 500 тисяч протитанкових мін, – Наєв
Сьогодні, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські фірми замінили 25 тисяч старих лампочок
Сьогодні, 19:01
 0
Народний «умілець» лишив без газу 48 квартир у Ковелі
Сьогодні, 18:43
 0
У луцькому храмі УПЦ (МП) забороняли журналістам зйомку
Сьогодні, 18:21
 0
На Волині післязавтра прощатимуться із Героєм Ігорем Думкою
Сьогодні, 18:14
 0
На Волині очікують на короткочасне «бабине літо»
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8