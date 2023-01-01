У луцькому храмі УПЦ (МП) забороняли журналістам зйомку





Спершу журналістам сказали, що їх не пустять, а далі порадили брати дозвіл на знімання, повідомляє



За словами журналістки Людмили Роспопи, вона разом з колегою хотіла розпитати вірян, чому вони обирають для себе саме цю церкву. Також журналісти хотіли дізнатися, як люди ставляться до подій, що відбуваються навколо Української православної церкви (пов'язана з РПЦ) і чи не було думок про перехід до ПЦУ.



Журналісти прийшли до храму під час служби.



«Коли ми прийшли до церкви, ставлення одразу було насторожене. Я навіть сказала б негативне. Крім жінки, яка привіталась і спитала, з якою метою ми прийшли. Хоча я впевнена, що в інших людей, які приходили на територію цього храму, цього не питали. Ми ввійшли до храму попри їхні спроби нам завадити. Але це були тільки словесні спроби нам завадити. Вони говорили, що такі ми не виховані», – розповіла Людмила Роспопа.



Дві жінки, які сиділи при вході до церкви, сказали, що журналістів не пустять. За їхніми словами, для проведення знімання в церкві потрібен дозвіл у настоятеля.



«Ми не заважали службі, не заважали молитися людям. Ми поважаємо право людей на молитву, і під час служби ми відзняли кадри для відеоряду. А для проведення опитування повернулися після служби. Ми зайшли в храм попри те, що казали ці жінки. Не розумію, яка їхня роль у цій церкві, і не знаю, чи вони мають право відправляти нас до когось по дозвіл і щось вимагати. Одна з них намагалася мене переконати одягнути хустку на голову доволі нав'язливо», – зазначила журналістка.



«Ми кілька разів говорили з настоятелем. І він кілька разів сказав, що він проти, щоб його знімали, що він не хоче спілкуватися з журналістами. Тому ця розмова не вийшла», – додала вона.



Людмила Роспопа розповіла, що поліцію викликати не довелося, адже фізичного перешкоджання не було. Журналістам треба було зняти опитування людей та кілька кадрів зі служби. Деякі люди не відповідали на запитання, але, додала вона, у цьому разі мовчання теж відповідь.



Юрист ІМІ Роман Головенко зазначив, що формально журналісти мали отримати дозвіл, оскільки церква відокремлена від держави та є приватною структурою.



«Церква відокремлена від держави, це приватна структура й приватне приміщення / територія з точки зору закону. Тому так, для знімання в приміщенні церкви потрібен дозвіл того, хто виконує функції власника (орендаря, користувача). Я не знаю, чи є такими уповноваженими особами бабусі, які сиділи при вході, але формально журналісти мали самі спершу розшукати таку особу перед початком знімання», – зазначив юрист.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У луцькому храмі Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ (пов'язана з РПЦ) вірянки намагалися завадити журналістам потрапити до культової споруди.Спершу журналістам сказали, що їх не пустять, а далі порадили брати дозвіл на знімання, повідомляє ІМІ За словами журналістки, вона разом з колегою хотіла розпитати вірян, чому вони обирають для себе саме цю церкву. Також журналісти хотіли дізнатися, як люди ставляться до подій, що відбуваються навколо Української православної церкви (пов'язана з РПЦ) і чи не було думок про перехід до ПЦУ.Журналісти прийшли до храму під час служби.«Коли ми прийшли до церкви, ставлення одразу було насторожене. Я навіть сказала б негативне. Крім жінки, яка привіталась і спитала, з якою метою ми прийшли. Хоча я впевнена, що в інших людей, які приходили на територію цього храму, цього не питали. Ми ввійшли до храму попри їхні спроби нам завадити. Але це були тільки словесні спроби нам завадити. Вони говорили, що такі ми не виховані», – розповіла Людмила Роспопа.Дві жінки, які сиділи при вході до церкви, сказали, що журналістів не пустять. За їхніми словами, для проведення знімання в церкві потрібен дозвіл у настоятеля.«Ми не заважали службі, не заважали молитися людям. Ми поважаємо право людей на молитву, і під час служби ми відзняли кадри для відеоряду. А для проведення опитування повернулися після служби. Ми зайшли в храм попри те, що казали ці жінки. Не розумію, яка їхня роль у цій церкві, і не знаю, чи вони мають право відправляти нас до когось по дозвіл і щось вимагати. Одна з них намагалася мене переконати одягнути хустку на голову доволі нав'язливо», – зазначила журналістка.«Ми кілька разів говорили з настоятелем. І він кілька разів сказав, що він проти, щоб його знімали, що він не хоче спілкуватися з журналістами. Тому ця розмова не вийшла», – додала вона.Людмила Роспопа розповіла, що поліцію викликати не довелося, адже фізичного перешкоджання не було. Журналістам треба було зняти опитування людей та кілька кадрів зі служби. Деякі люди не відповідали на запитання, але, додала вона, у цьому разі мовчання теж відповідь.Юрист ІМІзазначив, що формально журналісти мали отримати дозвіл, оскільки церква відокремлена від держави та є приватною структурою.«Церква відокремлена від держави, це приватна структура й приватне приміщення / територія з точки зору закону. Тому так, для знімання в приміщенні церкви потрібен дозвіл того, хто виконує функції власника (орендаря, користувача). Я не знаю, чи є такими уповноваженими особами бабусі, які сиділи при вході, але формально журналісти мали самі спершу розшукати таку особу перед початком знімання», – зазначив юрист.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію