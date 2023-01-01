На Волині очікують на короткочасне «бабине літо»





Чергова синоптикиня Волинського центру гідрометеоцентру Світлана Драганюк розповіла



Загалом, 21 жовтня стовпчики термометра піднімуться до +21 — +23 градусів тепла, у неділю, 22 жовтня до 18 — 21 градусів тепла. Нічні температури триматимуться на рівні 12 — 14 градусів тепла.



Зі слів синоптикині, у ніч на 21 жовтня очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці 21 та 22 жовтня — туман з видимістю 200-500 метрів. Синоптики попереджають про "жовтий" рівень небезпеки.



Тепла погода протримається лише на вихідних, з понеділка температура повітря стане звичною для жовтня, говорить синоптикиня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 та 22 жовтня середньодобова температура повітря на Волині буде +17 градусів тепла. Таке потепління пов'язане з теплим повітрям з півдня.Чергова синоптикиня Волинського центру гідрометеоцентрурозповіла Суспільному , що така температура повітря характерна для короткочасного "бабиного літа".Загалом, 21 жовтня стовпчики термометра піднімуться до +21 — +23 градусів тепла, у неділю, 22 жовтня до 18 — 21 градусів тепла. Нічні температури триматимуться на рівні 12 — 14 градусів тепла.Зі слів синоптикині, у ніч на 21 жовтня очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці 21 та 22 жовтня — туман з видимістю 200-500 метрів. Синоптики попереджають про "жовтий" рівень небезпеки.Тепла погода протримається лише на вихідних, з понеділка температура повітря стане звичною для жовтня, говорить синоптикиня.

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