На Волині очікують на короткочасне «бабине літо»

На Волині очікують на короткочасне «бабине літо»
21 та 22 жовтня середньодобова температура повітря на Волині буде +17 градусів тепла. Таке потепління пов'язане з теплим повітрям з півдня.

Чергова синоптикиня Волинського центру гідрометеоцентру Світлана Драганюк розповіла Суспільному, що така температура повітря характерна для короткочасного "бабиного літа".

Загалом, 21 жовтня стовпчики термометра піднімуться до +21 — +23 градусів тепла, у неділю, 22 жовтня до 18 — 21 градусів тепла. Нічні температури триматимуться на рівні 12 — 14 градусів тепла.

Зі слів синоптикині, у ніч на 21 жовтня очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці 21 та 22 жовтня — туман з видимістю 200-500 метрів. Синоптики попереджають про "жовтий" рівень небезпеки.

Тепла погода протримається лише на вихідних, з понеділка температура повітря стане звичною для жовтня, говорить синоптикиня.

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Теги: Погода, Волинь, потепління
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