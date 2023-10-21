Начальник ГУР Кирило Буданов розповів, чому сам бере участь у бойових виходах

Кирило Буданов заявив, що часто сам перебував у зоні бойових дій поруч зі своїми солдатами та офіцерами та знаходив способи підбадьорити бійців.



Про це він повідомив в авторському документальному проекті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина", пише



За його словами, під час звільнення області керівник воєнної розвідки часто сам перебував у зоні бойових дій поруч зі своїми бійцями.



"Іноді вона обов'язкова. Тому що всі ми люди. І всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як це зробити", – заявив очільник ГУР.



На питання, чи виправданий ризик втратити главу розвідки під час війни, Кирило Буданов зазначив, що це суто риторичне питання.



"Якщо це дало позитивний результат, значить це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного не має, значить були помилки. Переможців не судять" – підкреслив начальник ГУР.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов брав участь у деяких спецопераціях ГУР. Так, під час однієї з них він в особистій розмові по рації змусив здатися в полон 19 росіян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Українизаявив, що часто сам перебував у зоні бойових дій поруч зі своїми солдатами та офіцерами та знаходив способи підбадьорити бійців.Про це він повідомив в авторському документальному проекті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина", пише LB.ua За його словами, під час звільнення області керівник воєнної розвідки часто сам перебував у зоні бойових дій поруч зі своїми бійцями."Іноді вона обов'язкова. Тому що всі ми люди. І всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як це зробити", – заявив очільник ГУР.На питання, чи виправданий ризик втратити главу розвідки під час війни, Кирило Буданов зазначив, що це суто риторичне питання."Якщо це дало позитивний результат, значить це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного не має, значить були помилки. Переможців не судять" – підкреслив начальник ГУР.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов брав участь у деяких спецопераціях ГУР. Так, під час однієї з них він в особистій розмові по рації змусив здатися в полон 19 росіян.

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