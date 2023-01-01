На Волині за посягання на територіальну цілісність України судили уродженку Бурятії

На Волині за посягання на територіальну цілісність України судили уродженку Бурятії
На Волині уродженка Бурятії отримала рік умовного покарання за розміщення у російській соцмережі антиукраїнських дописів, які містили у собі посягання на територіальну цілісність України та виправдовування російської агресії.

Відповідний вирок ухвалив Ковельський міськрайонний суд, пишуть Волинські новини.

З матеріалів справи відомо, що 30 червня Світлана Колесова розмістила на сторінці у російській соціальній мережі «Однокласники» відео з промовою керівника російської приватної військової компанії (ймовірно, Євгєнія Прігожина, – О.З.), який говорить наступне:

«Дайте мне 200 тысяч человек, дайте мне мобилизованных, дайте мне зеков, дайте мне кого угодно, 100 тысяч на север, 100 тысяч на юг… Я вам выровняю линию фронта, отодвину от Донецка, а на севере выйду на рубежи, то что было просрано пол года назад. И заодно закрою Донбасское Кольцо для того, чтобы стыдно не было. И тогда, чтобы можно было обьяснить для чего эта… Спецоперация делалась… Каждый жирует в свое удовольствие. И абсолютно насрать им на то, что сами заварили кашу, которую сейчас русский народ вынужден расхлебывать. Бараны и дегенераты, которые не могут делать ничего сами и думаю о том, что разворовывание государственных денег бесконечное, это и есть самая важная работа в мире. Пока ваши, с….ка, дети, ваши е….чие рублевские дети не пойдут в это говнище, б…дь, вы все время будете думать, что вы в солдатики играете».

Відповідно вищезгаданий спіч містить публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Окрім того, з 23 лютого по 3 липня жінка на сторінці в «Одноклассниках» розповсюджувала матеріали, які виправдовують збройну агресію російської федерації.

Таким чином дії Світлани Колесової кваліфікували за ч.1 ст.110 та ч.2 ст.436-2КК України, тобто розповсюдження матеріалів із закликами до зміни державного кордону України та запереченням російської агресії з глорифікацією осіб, які вчиняли напад на Україну.

Відзначимо, що Світлана Колесова є уродженкою Республіки Бурятія російської федерації, однак за національністю вона українка та має українське громадянство.

Під час досудового розслідування Світлана Колесова уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Відповідно до цієї угоди суд призначив ватниці покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, яке замінив на рік іспитового терміну.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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