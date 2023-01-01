На Волині за посягання на територіальну цілісність України судили уродженку Бурятії





Відповідний вирок ухвалив Ковельський міськрайонний суд, пишуть



З матеріалів справи відомо, що 30 червня Світлана Колесова розмістила на сторінці у російській соціальній мережі «Однокласники» відео з промовою керівника російської приватної військової компанії (ймовірно, Євгєнія Прігожина, – О.З.), який говорить наступне:



«Дайте мне 200 тысяч человек, дайте мне мобилизованных, дайте мне зеков, дайте мне кого угодно, 100 тысяч на север, 100 тысяч на юг… Я вам выровняю линию фронта, отодвину от Донецка, а на севере выйду на рубежи, то что было просрано пол года назад. И заодно закрою Донбасское Кольцо для того, чтобы стыдно не было. И тогда, чтобы можно было обьяснить для чего эта… Спецоперация делалась… Каждый жирует в свое удовольствие. И абсолютно насрать им на то, что сами заварили кашу, которую сейчас русский народ вынужден расхлебывать. Бараны и дегенераты, которые не могут делать ничего сами и думаю о том, что разворовывание государственных денег бесконечное, это и есть самая важная работа в мире. Пока ваши, с….ка, дети, ваши е….чие рублевские дети не пойдут в это говнище, б…дь, вы все время будете думать, что вы в солдатики играете».



Відповідно вищезгаданий спіч містить публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Окрім того, з 23 лютого по 3 липня жінка на сторінці в «Одноклассниках» розповсюджувала матеріали, які виправдовують збройну агресію російської федерації.



Таким чином дії Світлани Колесової кваліфікували за ч.1 ст.110 та ч.2 ст.436-2КК України, тобто розповсюдження матеріалів із закликами до зміни державного кордону України та запереченням російської агресії з глорифікацією осіб, які вчиняли напад на Україну.



Відзначимо, що Світлана Колесова є уродженкою Республіки Бурятія російської федерації, однак за національністю вона українка та має українське громадянство.



Під час досудового розслідування Світлана Колесова уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Відповідно до цієї угоди суд призначив ватниці покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, яке замінив на рік іспитового терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині уродженка Бурятії отримала рік умовного покарання за розміщення у російській соцмережі антиукраїнських дописів, які містили у собі посягання на територіальну цілісність України та виправдовування російської агресії.Відповідний вирок ухвалив Ковельський міськрайонний суд, пишуть Волинські новини З матеріалів справи відомо, що 30 червнярозмістила на сторінці у російській соціальній мережі «Однокласники» відео з промовою керівника російської приватної військової компанії (ймовірно,, – О.З.), який говорить наступне:«Дайте мне 200 тысяч человек, дайте мне мобилизованных, дайте мне зеков, дайте мне кого угодно, 100 тысяч на север, 100 тысяч на юг… Я вам выровняю линию фронта, отодвину от Донецка, а на севере выйду на рубежи, то что было просрано пол года назад. И заодно закрою Донбасское Кольцо для того, чтобы стыдно не было. И тогда, чтобы можно было обьяснить для чего эта… Спецоперация делалась… Каждый жирует в свое удовольствие. И абсолютно насрать им на то, что сами заварили кашу, которую сейчас русский народ вынужден расхлебывать. Бараны и дегенераты, которые не могут делать ничего сами и думаю о том, что разворовывание государственных денег бесконечное, это и есть самая важная работа в мире. Пока ваши, с….ка, дети, ваши е….чие рублевские дети не пойдут в это говнище, б…дь, вы все время будете думать, что вы в солдатики играете».Відповідно вищезгаданий спіч містить публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Окрім того, з 23 лютого по 3 липня жінка на сторінці в «Одноклассниках» розповсюджувала матеріали, які виправдовують збройну агресію російської федерації.Таким чином дії Світлани Колесової кваліфікували за ч.1 ст.110 та ч.2 ст.436-2КК України, тобто розповсюдження матеріалів із закликами до зміни державного кордону України та запереченням російської агресії з глорифікацією осіб, які вчиняли напад на Україну.Відзначимо, що Світлана Колесова є уродженкою Республіки Бурятія російської федерації, однак за національністю вона українка та має українське громадянство.Під час досудового розслідування Світлана Колесова уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Відповідно до цієї угоди суд призначив ватниці покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, яке замінив на рік іспитового терміну.

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