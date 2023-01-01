Яким буде посилення мобілізації в Україні





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Цілком можливо, як кажуть джерела ТСН.ua, що посилені заходи з оповіщення відбуватимуться на робочих місцях військовозобов’язаних.



Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, обізнаний з аспектами мобілізації, каже, що припущення про збільшення вікового порогу, призов багатодітних батьків – стосовно цього в законодавстві жодні зміни наразі не анонсувалися.



"Є визначений українським законодавством порядок мобілізації. Реалізуються ті пункти, які там зазначені, – розповів ТСН.ua Владислав Селезньов. – Жодних змін у законодавстві не анонсували. Наприклад, про те, що будуть мобілізовувати багатодітних батьків. Мобілізаційний потенціал нашої країни чималий. Ключова проблема в тому, що, на жаль, незважаючи на норми законодавства про те, що саме держава має проводити мобілізацію, де-факто її проводять представники ТЦК. Фактично – Збройні сили. Реєстри Збройних сил не є досконалими, тривають дискусії про те, чи можна дати військовим доступ до баз виборців, фіскальної та прикордонної служб, баз МВС, щоб кожен громадянин України віком від 18 до 60 років, який потрапляє під норму дії закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", був на обліку. На жаль, це питання досі не вирішене, але мобілізаційний потенціал України ще дозволяє проводити донабір без змін до законодавства".



До цього Владислав Селезньов додав, що, на його думку, в українському уряді відбудеться трансформація, буде розуміння, що мобілізація – це не виключно справа військових.



"Цим має займатися вся держава разом з урядом, який має забезпечувати, зокрема, й належним чином організоване оповіщення громадян. Є запит на соціальну справедливість. Хтось брав участь під час перших хвиль мобілізації 2014-2016 років, потім повернувся до війська під час повномасштабної навали ворога, хтось ігнорував виклики до ТЦК і тоді, і зараз. Тому має бути приведений до ладу облік, щоб не було винятків", – резюмував експерт.



Джерела в обласних військкоматах розповіли, що після заяви президента України ще жодних письмових вказівок про посилення мобілізації не надходило, але зовсім не виключено, що це станеться найближчим часом.



"Поки що єдиним напрямком, де можливе посилення, можна вважати оповіщення на підприємствах, на робочих місцях військовозобов’язаних. Інші напрямки, на наш погляд, були посилені після повномасштабного вторгнення", – повідомило нам джерело в одному з обласних військкоматів.



Раніше повідомлялося, що повістки роздають на роботі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після заяви президента України Володимира Зеленського про те, що до нього звернулися військові з проханням збільшити масштаби мобілізації, військовий експерт і представники ТЦК розповіли про ймовірні методи посиленої мобілізації.Про це повідомляє ТСН Цілком можливо, як кажуть джерела ТСН.ua, що посилені заходи з оповіщення відбуватимуться на робочих місцях військовозобов’язаних.Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт, обізнаний з аспектами мобілізації, каже, що припущення про збільшення вікового порогу, призов багатодітних батьків – стосовно цього в законодавстві жодні зміни наразі не анонсувалися."Є визначений українським законодавством порядок мобілізації. Реалізуються ті пункти, які там зазначені, – розповів ТСН.ua Владислав Селезньов. – Жодних змін у законодавстві не анонсували. Наприклад, про те, що будуть мобілізовувати багатодітних батьків. Мобілізаційний потенціал нашої країни чималий. Ключова проблема в тому, що, на жаль, незважаючи на норми законодавства про те, що саме держава має проводити мобілізацію, де-факто її проводять представники ТЦК. Фактично – Збройні сили. Реєстри Збройних сил не є досконалими, тривають дискусії про те, чи можна дати військовим доступ до баз виборців, фіскальної та прикордонної служб, баз МВС, щоб кожен громадянин України віком від 18 до 60 років, який потрапляє під норму дії закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", був на обліку. На жаль, це питання досі не вирішене, але мобілізаційний потенціал України ще дозволяє проводити донабір без змін до законодавства".До цього Владислав Селезньов додав, що, на його думку, в українському уряді відбудеться трансформація, буде розуміння, що мобілізація – це не виключно справа військових."Цим має займатися вся держава разом з урядом, який має забезпечувати, зокрема, й належним чином організоване оповіщення громадян. Є запит на соціальну справедливість. Хтось брав участь під час перших хвиль мобілізації 2014-2016 років, потім повернувся до війська під час повномасштабної навали ворога, хтось ігнорував виклики до ТЦК і тоді, і зараз. Тому має бути приведений до ладу облік, щоб не було винятків", – резюмував експерт.Джерела в обласних військкоматах розповіли, що після заяви президента України ще жодних письмових вказівок про посилення мобілізації не надходило, але зовсім не виключено, що це станеться найближчим часом."Поки що єдиним напрямком, де можливе посилення, можна вважати оповіщення на підприємствах, на робочих місцях військовозобов’язаних. Інші напрямки, на наш погляд, були посилені після повномасштабного вторгнення", – повідомило нам джерело в одному з обласних військкоматів.Раніше повідомлялося, що повістки роздають на роботі.

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