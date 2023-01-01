У резонансній аварії на Волині загинув військовий

У резонансній аварії на Волині загинув військовий
На Волині провели в останню путь військового Віктора Назарчука, який загинув в дорожньо-транспортній пригоді 30 жовтня.

Про це пише ВСН.

Нагадаємо, смертельна аварія сталася по вулиці Ковельській у селі Видерта Камінь-Каширської громади - автівка злетіла у ставок. Внаслідок аварії загинуло двоє людей. За кермом автомобіля перебував 45-річний житель району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, протаранив паркан та в’їхав у ставок. Транспортний засіб перекинувся. Внаслідок ДТП водій та 52-річний пасажир позашляховика померли у лікарні.

Віктор Назарчук - учасник АТО та воїн ЗСУ, який 8 років захищав Україну на передовій. У боях військовий втратив ногу.

«Він втратив ногу, залишився інвалідом і дуже страждав від того, що був не поруч з побратимами. Трагічна смерть забрала нашого Героя зненацька. Він вижив на війні, але загинув неподалік рідної домівки. Плакало все село, плакали побратими, які приїхали (хто на костурах, хто просто накульгуючи, але вони в цю хвилину були поруч з тим, з ким ділили ковток води і кусень хліба... Вони дякували матері за сина (а він один-єдиний в неї), Віктор був справжнім, ніколи не ховався, ніколи не говорив, що він воював, він просто був українцем, патріотом ,справжньою людиною та вірним побратимом», - повідомляють волонтери.

У Віктора залишився 20-річний син, який також захищає Україну від російських окупантів.

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Теги: загиблі, війна
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