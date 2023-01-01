На Волині столітню бабусю доглядає місцева мешканка: донька померла, внуки та правнуки – за кордоном

Ганна Бурдило. Доглядає за пенсіонеркою місцева жителька.



Розповів Василь Демедюк.



Довгожителька прожила довге життя, працювала в швейній артілі та колгоспі. Молодою втратила чоловіка, який загинув під час Другої світової війни. Померла і єдина донька. Внуки та правнуки Ганни Бурдило проживають за кордоном.



Пенсіонеркою опікується місцева мешканка.



"Вона має ще хорошу пам'ять, але вже не бачить. Трохи сама ще встає, ходить по хаті, а з усім іншим допомагає місцева жителька, яка приходить поприбирати до бабусі, їсти приготувати", — каже Василь Демедюк.



З його слів, бабусі допомагають й у селищній раді. На День народження прийшли привітати з тортом та свічками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31 жовтня 100-літній ювілей відзначила мешканка села Пулемець Шацької громади на Волині. Доглядає за пенсіонеркою місцева жителька.Розповів Суспільному староста селаДовгожителька прожила довге життя, працювала в швейній артілі та колгоспі. Молодою втратила чоловіка, який загинув під час Другої світової війни. Померла і єдина донька. Внуки та правнуки Ганни Бурдило проживають за кордоном.Пенсіонеркою опікується місцева мешканка."Вона має ще хорошу пам'ять, але вже не бачить. Трохи сама ще встає, ходить по хаті, а з усім іншим допомагає місцева жителька, яка приходить поприбирати до бабусі, їсти приготувати", — кажеЗ його слів, бабусі допомагають й у селищній раді. На День народження прийшли привітати з тортом та свічками.

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