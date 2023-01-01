На Волині столітню бабусю доглядає місцева мешканка: донька померла, внуки та правнуки – за кордоном
Сьогодні, 11:12
31 жовтня 100-літній ювілей відзначила мешканка села Пулемець Шацької громади на Волині Ганна Бурдило. Доглядає за пенсіонеркою місцева жителька.
Розповів Суспільному староста села Василь Демедюк.
Довгожителька прожила довге життя, працювала в швейній артілі та колгоспі. Молодою втратила чоловіка, який загинув під час Другої світової війни. Померла і єдина донька. Внуки та правнуки Ганни Бурдило проживають за кордоном.
Пенсіонеркою опікується місцева мешканка.
"Вона має ще хорошу пам'ять, але вже не бачить. Трохи сама ще встає, ходить по хаті, а з усім іншим допомагає місцева жителька, яка приходить поприбирати до бабусі, їсти приготувати", — каже Василь Демедюк.
З його слів, бабусі допомагають й у селищній раді. На День народження прийшли привітати з тортом та свічками.
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Розповів Суспільному староста села Василь Демедюк.
Довгожителька прожила довге життя, працювала в швейній артілі та колгоспі. Молодою втратила чоловіка, який загинув під час Другої світової війни. Померла і єдина донька. Внуки та правнуки Ганни Бурдило проживають за кордоном.
Пенсіонеркою опікується місцева мешканка.
"Вона має ще хорошу пам'ять, але вже не бачить. Трохи сама ще встає, ходить по хаті, а з усім іншим допомагає місцева жителька, яка приходить поприбирати до бабусі, їсти приготувати", — каже Василь Демедюк.
З його слів, бабусі допомагають й у селищній раді. На День народження прийшли привітати з тортом та свічками.
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