На Волині столітню бабусю доглядає місцева мешканка: донька померла, внуки та правнуки – за кордоном

На Волині столітню бабусю доглядає місцева мешканка: донька померла, внуки та правнуки – за кордоном
31 жовтня 100-літній ювілей відзначила мешканка села Пулемець Шацької громади на Волині Ганна Бурдило. Доглядає за пенсіонеркою місцева жителька.

Розповів Суспільному староста села Василь Демедюк.

Довгожителька прожила довге життя, працювала в швейній артілі та колгоспі. Молодою втратила чоловіка, який загинув під час Другої світової війни. Померла і єдина донька. Внуки та правнуки Ганни Бурдило проживають за кордоном.

Пенсіонеркою опікується місцева мешканка.

"Вона має ще хорошу пам'ять, але вже не бачить. Трохи сама ще встає, ходить по хаті, а з усім іншим допомагає місцева жителька, яка приходить поприбирати до бабусі, їсти приготувати", — каже Василь Демедюк.
На Волині столітню бабусю доглядає місцева мешканка: донька померла, внуки та правнуки – за кордоном

З його слів, бабусі допомагають й у селищній раді. На День народження прийшли привітати з тортом та свічками.

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Теги: Волинянка, століття
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