Аварія ускладнила рух магістральною вулицею у Луцьку

Аварія ускладнила рух магістральною вулицею у Луцьку
На вулиці Львівській в обласному центрі Волині сьогодні, 5 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода, що істотно ускладнило рух шляхопроводом.

Про це пише Конкурент.

За словами очевидців, зіткнулися «Шкода» та «Рено». Аварія сталась надвечір 5 грудня.

Авто отримали незначні механічні ушкодження. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Рух вулицею ускладнений. Деталі – згодом.
Аварія ускладнила рух магістральною вулицею у Луцьку

Нагадаємо, на Волині поліція з’ясовує обставини ДТП за участю міжнародного автобуса.

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Теги: ДТП, Луцьк
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