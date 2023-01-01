Аварія ускладнила рух магістральною вулицею у Луцьку





Про це пише



За словами очевидців, зіткнулися «Шкода» та «Рено». Аварія сталась надвечір 5 грудня.



Авто отримали незначні механічні ушкодження. За попередньою інформацією, постраждалих немає.



Рух вулицею ускладнений. Деталі – згодом.



Нагадаємо, на Волині поліція з’ясовує обставини ДТП за участю міжнародного автобуса.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Львівській в обласному центрі Волині сьогодні, 5 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода, що істотно ускладнило рух шляхопроводом.Про це пише Конкурент За словами очевидців, зіткнулися «Шкода» та «Рено». Аварія сталась надвечір 5 грудня.Авто отримали незначні механічні ушкодження. За попередньою інформацією, постраждалих немає.Рух вулицею ускладнений. Деталі – згодом.Нагадаємо, на Волині поліціяза участю міжнародного автобуса.

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