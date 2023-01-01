Аварія ускладнила рух магістральною вулицею у Луцьку
Сьогодні, 17:39
На вулиці Львівській в обласному центрі Волині сьогодні, 5 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода, що істотно ускладнило рух шляхопроводом.
Про це пише Конкурент.
За словами очевидців, зіткнулися «Шкода» та «Рено». Аварія сталась надвечір 5 грудня.
Авто отримали незначні механічні ушкодження. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Рух вулицею ускладнений. Деталі – згодом.
Нагадаємо, на Волині поліція з’ясовує обставини ДТП за участю міжнародного автобуса.
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Про це пише Конкурент.
За словами очевидців, зіткнулися «Шкода» та «Рено». Аварія сталась надвечір 5 грудня.
Авто отримали незначні механічні ушкодження. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Рух вулицею ускладнений. Деталі – згодом.
Нагадаємо, на Волині поліція з’ясовує обставини ДТП за участю міжнародного автобуса.
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