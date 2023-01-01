Волинські воїни на передовій отримали допомогу від ВНУ
Сьогодні, 16:24
У Міжнародний день волонтера сьогодні, 5 грудня, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось побував на сході України, де з початку весни успішно виконують бойові завдання підрозділи 100 обр ТрО.
Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
Цьось завітав до земляків аж ніяк не з порожніми руками. Очільник волинського вишу привіз і передав командуванню бригади квадрокоптери DJI MAVIC 3T Thermal і DJI MAVIC 3E Enterprise, дві зарядних станції з комплектами акумуляторних батарей до квадрокоптерів, а також смаколики.
Військові подякували колективу ВНУ імені Лесі Українки за регулярну підтримку 100-ї бригади.
Нагадаємо, керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук на свій власний день народження приїхав на схід України, де продовжують успішно виконувати бойові завдання підрозділи Волинської тероборони.
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Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
Цьось завітав до земляків аж ніяк не з порожніми руками. Очільник волинського вишу привіз і передав командуванню бригади квадрокоптери DJI MAVIC 3T Thermal і DJI MAVIC 3E Enterprise, дві зарядних станції з комплектами акумуляторних батарей до квадрокоптерів, а також смаколики.
Військові подякували колективу ВНУ імені Лесі Українки за регулярну підтримку 100-ї бригади.
Нагадаємо, керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук на свій власний день народження приїхав на схід України, де продовжують успішно виконувати бойові завдання підрозділи Волинської тероборони.
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