Волинські воїни на передовій отримали допомогу від ВНУ

Волинські воїни на передовій отримали допомогу від ВНУ
У Міжнародний день волонтера сьогодні, 5 грудня, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось побував на сході України, де з початку весни успішно виконують бойові завдання підрозділи 100 обр ТрО.

Про це у телеграмі повідомляє військова частина.

Цьось завітав до земляків аж ніяк не з порожніми руками. Очільник волинського вишу привіз і передав командуванню бригади квадрокоптери DJI MAVIC 3T Thermal і DJI MAVIC 3E Enterprise, дві зарядних станції з комплектами акумуляторних батарей до квадрокоптерів, а також смаколики.
Волинські воїни на передовій отримали допомогу від ВНУ

Військові подякували колективу ВНУ імені Лесі Українки за регулярну підтримку 100-ї бригади.

Нагадаємо, керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук на свій власний день народження приїхав на схід України, де продовжують успішно виконувати бойові завдання підрозділи Волинської тероборони.

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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