Медики розповіли про стан дитини, яку збило авто в Луцьку

Медики розповіли про стан дитини, яку збило авто в Луцьку
Дівчинка, яку на пішохідному переході у Луцьку збив водій автомобіля Volkswagen, госпіталізована у середньому стані тяжкості.

Про це пише Суспільне.

Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні, — розповів керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік.

З його слів, у 13-річної дівчинки стан середньої важкості. Попередньо у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.

За даними правоохоронців, водій бус тверезий. Машину вилучили.

Вирішується питання про внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, Луцьк
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