Медики розповіли про стан дитини, яку збило авто в Луцьку

збив водій автомобіля Volkswagen, госпіталізована у середньому стані тяжкості.



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Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні, — розповів керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік.



З його слів, у 13-річної дівчинки стан середньої важкості. Попередньо у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.



За даними правоохоронців, водій бус тверезий. Машину вилучили.



Вирішується питання про внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дівчинка, яку на пішохідному переході у ЛуцькуVolkswagen, госпіталізована у середньому стані тяжкості.Про це пише Суспільне Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні, — розповів керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомогиЗ його слів, у 13-річної дівчинки стан середньої важкості. Попередньо у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.За даними правоохоронців, водій бус тверезий. Машину вилучили.Вирішується питання про внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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