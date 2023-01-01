Медики розповіли про стан дитини, яку збило авто в Луцьку
Сьогодні, 12:27
Дівчинка, яку на пішохідному переході у Луцьку збив водій автомобіля Volkswagen, госпіталізована у середньому стані тяжкості.
Про це пише Суспільне.
Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні, — розповів керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік.
З його слів, у 13-річної дівчинки стан середньої важкості. Попередньо у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.
За даними правоохоронців, водій бус тверезий. Машину вилучили.
Вирішується питання про внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Про це пише Суспільне.
Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні, — розповів керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік.
З його слів, у 13-річної дівчинки стан середньої важкості. Попередньо у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.
За даними правоохоронців, водій бус тверезий. Машину вилучили.
Вирішується питання про внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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