У Луцьку водій Volkswagen збив 13-річну дівчинку

У Луцьку водій Volkswagen збив 13-річну дівчинку
У Луцьку Volkswagen збив 13-річну школярку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася сьогодні вранці по вулиці Володимирській.

46-річний водій автомобіля Volkswagen на пішохідному переході збив 13-річну дівчину.

Постраждалу забрала швидка.

На місце прибули поліцейські, транспортний засіб вилучили, водій тверезий.

Нині вирішується питання про внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
У Луцьку водій Volkswagen збив 13-річну дівчинку

Триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, школярка, поліція, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд викреслив Трампа з виборчого бюлетеню в Колорадо
Сьогодні, 11:15
У Луцьку водій Volkswagen збив 13-річну дівчинку
Сьогодні, 11:13
За добу ЗСУ знищили ще 890 окупантів
Сьогодні, 11:00
Дев’ятеро волинян отримали високі державні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 10:50
Луцьк отримав Вифлеємський вогонь миру. ФОТО
Сьогодні, 10:33
Схожі новини
У Луцьку 23-річний п'яний водій скоїв ДТП: пошкоджені три автівки У Луцьку 23-річний п'яний водій скоїв ДТП: пошкоджені три автівки
15 серпень, 12:40
У Луцьку на Соборності 22-річний водій не впорався з керуванням та зніс огорожу У Луцьку на Соборності 22-річний водій не впорався з керуванням та зніс огорожу
22 травень, 12:01
У Луцьку на Чорновола водій збив 51-річного чоловіка та втік з місця аварії У Луцьку на Чорновола водій збив 51-річного чоловіка та втік з місця аварії
09 травень, 10:25
У Луцьку зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО У Луцьку зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО
27 квітень, 12:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд викреслив Трампа з виборчого бюлетеню в Колорадо
Сьогодні, 11:15
 0
У Луцьку водій Volkswagen збив 13-річну дівчинку
Сьогодні, 11:13
 0
За добу ЗСУ знищили ще 890 окупантів
Сьогодні, 11:00
 0
Як у ресторані: чому вигідно готуватися до свят з «Морозилкою»*
Сьогодні, 10:59
 0
Дев’ятеро волинян отримали високі державні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8