У Луцьку водій Volkswagen збив 13-річну дівчинку
Сьогодні, 11:13
У Луцьку Volkswagen збив 13-річну школярку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася сьогодні вранці по вулиці Володимирській.
46-річний водій автомобіля Volkswagen на пішохідному переході збив 13-річну дівчину.
Постраждалу забрала швидка.
На місце прибули поліцейські, транспортний засіб вилучили, водій тверезий.
Нині вирішується питання про внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває перевірка.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася сьогодні вранці по вулиці Володимирській.
46-річний водій автомобіля Volkswagen на пішохідному переході збив 13-річну дівчину.
Постраждалу забрала швидка.
На місце прибули поліцейські, транспортний засіб вилучили, водій тверезий.
Нині вирішується питання про внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває перевірка.
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