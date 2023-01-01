У Луцьку водій Volkswagen збив 13-річну дівчинку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася сьогодні вранці по вулиці Володимирській.



46-річний водій автомобіля Volkswagen на пішохідному переході збив 13-річну дівчину.



Постраждалу забрала швидка.



На місце прибули поліцейські, транспортний засіб вилучили, водій тверезий.



Нині вирішується питання про внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Триває перевірка.

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