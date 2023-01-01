Луцьк отримав Вифлеємський вогонь миру. ФОТО
Сьогодні, 10:33
До Луцької міської ради напередодні сесійного засідання завітали пластуни із Вифлеємським вогнем.
Про це повідомляє журналістка Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.
Луцькі пластуни виконали традиційну пісню Вифлеємського вогню, закликавши присутніх бути іскоркою, яка запалить вогонь Перемоги та любові.
Міський голова Ігор Поліщук подякував пластунам за те, що бережуть традиції.
Нагадаємо, що передріздвяну традицію розповсюдження Вифлеємського вогню миру започаткували в Австрії. Завдяки пластунам традицію запровадили та в Україні. Щороку з рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого, Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх українців, які чекають тепла, миру і злагоди, що єднають усіх християн у переддень різдвяно-новорічних свят.
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Про це повідомляє журналістка Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.
Луцькі пластуни виконали традиційну пісню Вифлеємського вогню, закликавши присутніх бути іскоркою, яка запалить вогонь Перемоги та любові.
Міський голова Ігор Поліщук подякував пластунам за те, що бережуть традиції.
Нагадаємо, що передріздвяну традицію розповсюдження Вифлеємського вогню миру започаткували в Австрії. Завдяки пластунам традицію запровадили та в Україні. Щороку з рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого, Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх українців, які чекають тепла, миру і злагоди, що єднають усіх християн у переддень різдвяно-новорічних свят.
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