На Волині в ДТП постраждали троє людей

На Волині в ДТП постраждали троє людей
20 грудня на вулиці Карпенка-Карого в Луцьку 60-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Mazda CX7, на пішохідному переході збив 51-річну жінку. Її шпиталізували у відділення травматології.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У селі Дачне під колеса автомобіля Volkswagen Crafter потрапила 90-річна пенсіонерка. За кермом транспортного засобу перебував 37-річний житель Рівненської області.

Постраждала переходила проїжджу частину у невстановленому місці, її також шпиталізували.

Окрім цього, по вулиці Шевченка у місті Рожище 64-річний водій легковика ЗАЗ здійснив наїзд на велосипедистку, 67-річну місцеву жительку, яка рухалась у попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення хірургії.

За цими фактами слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі водії були тверезі.
На Волині в ДТП постраждали троє людей

Слідство триває.

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Теги: Волинь, ДТП, постраждалі
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