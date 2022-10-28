На Волині в ДТП постраждали троє людей
Сьогодні, 11:15
20 грудня на вулиці Карпенка-Карого в Луцьку 60-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Mazda CX7, на пішохідному переході збив 51-річну жінку. Її шпиталізували у відділення травматології.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У селі Дачне під колеса автомобіля Volkswagen Crafter потрапила 90-річна пенсіонерка. За кермом транспортного засобу перебував 37-річний житель Рівненської області.
Постраждала переходила проїжджу частину у невстановленому місці, її також шпиталізували.
Окрім цього, по вулиці Шевченка у місті Рожище 64-річний водій легковика ЗАЗ здійснив наїзд на велосипедистку, 67-річну місцеву жительку, яка рухалась у попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення хірургії.
За цими фактами слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі водії були тверезі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У селі Дачне під колеса автомобіля Volkswagen Crafter потрапила 90-річна пенсіонерка. За кермом транспортного засобу перебував 37-річний житель Рівненської області.
Постраждала переходила проїжджу частину у невстановленому місці, її також шпиталізували.
Окрім цього, по вулиці Шевченка у місті Рожище 64-річний водій легковика ЗАЗ здійснив наїзд на велосипедистку, 67-річну місцеву жительку, яка рухалась у попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення хірургії.
За цими фактами слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі водії були тверезі.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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