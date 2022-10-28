На Волині в ДТП постраждали троє людей

20 грудня на вулиці Карпенка-Карого в Луцьку 60-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Mazda CX7, на пішохідному переході збив 51-річну жінку. Її шпиталізували у відділення травматології.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У селі Дачне під колеса автомобіля Volkswagen Crafter потрапила 90-річна пенсіонерка. За кермом транспортного засобу перебував 37-річний житель Рівненської області.Постраждала переходила проїжджу частину у невстановленому місці, її також шпиталізували.Окрім цього, по вулиці Шевченка у місті Рожище 64-річний водій легковика ЗАЗ здійснив наїзд на велосипедистку, 67-річну місцеву жительку, яка рухалась у попутному напрямку.Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення хірургії.За цими фактами слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі водії були тверезі.Слідство триває.