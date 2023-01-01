У Луцькій громаді заборонили святкування корпоративів

У Луцькій громаді заборонили святкування корпоративів
У Луцькій громаді заборонили святкування корпоративів та використання піротехнічних виробів.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Наближаються традиційні різдвяні та новорічні свята. Під час комендантської години з 24-ї до 5-ї години ранку у закладах громадського харчування, торгово - розважальних центрах, готельно - ресторанних комплексах Луцької територіальної громади діятиме заборона на святкування новорічних корпоративів.

Нагадаємо, що у період дії правового режиму воєнного стану заборонено також використання піротехнічних виробів: феєрверків, петард та салютів. Ці заходи спрямовані на забезпечення громадського порядку, належної організації безпеки дорожнього руху та виконання алгоритму дій при сигналі “Повітряна тривога”.

Поліцейські цілодобово нестимуть службу та стежитимуть за дотриманням встановлених вимог і правил, передбачених правовим режимом воєнного стану. Кількість нарядів поліції буде збільшена задля безпеки та спокою громадян.

Порушників комендантської години та тих, хто ігноруватиме заборону на використання піротехніки в новорічну ніч, притягатимуть до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

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Теги: Луцька громада, корпоративи, заборона
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