У соцмережі Х стався масштабний збій
Сьогодні, 09:50
Вранці 21 грудня у роботі соціальної мережі Х (колишній Twitter) стався масштабний збій.
Про це повідомляє сервіс Downdetector, пише Суспільне.
Користувачі соцмережі повідомляють, що не відображаються публікації в особистому профілі та загалом у стрічці. Проблеми фіксуються по всьому світу.
Поки що невідомо, що стало причиною збою в Х, а також терміни, коли соцмережа запрацює.
Хакерська атака на "Київстар"
Уранці 12 грудня абоненти "Київстар" поскаржилися на збій зв'язку, згодом у компанії заявили про потужну хакерську атаку.
У компанії запевнили, що персональні дані абонентів не скомпрометовані.
13 грудня хакерська група "Солнцепек" з росії взяла на себе відповідальність за атаку на ІТ-інфраструктуру "Київстару". Кіберзлочинці пояснили мотиви тим, що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ.
Президент компанії Комаров заявив, що хакерам вдалося вразити кіберзахист оператора мобільного зв'язку через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.
У деяких абонентів "Київстару" ввечері 13 грудня почав з'являтися зв'язок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє сервіс Downdetector, пише Суспільне.
Користувачі соцмережі повідомляють, що не відображаються публікації в особистому профілі та загалом у стрічці. Проблеми фіксуються по всьому світу.
Поки що невідомо, що стало причиною збою в Х, а також терміни, коли соцмережа запрацює.
Хакерська атака на "Київстар"
Уранці 12 грудня абоненти "Київстар" поскаржилися на збій зв'язку, згодом у компанії заявили про потужну хакерську атаку.
У компанії запевнили, що персональні дані абонентів не скомпрометовані.
13 грудня хакерська група "Солнцепек" з росії взяла на себе відповідальність за атаку на ІТ-інфраструктуру "Київстару". Кіберзлочинці пояснили мотиви тим, що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ.
Президент компанії Комаров заявив, що хакерам вдалося вразити кіберзахист оператора мобільного зв'язку через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.
У деяких абонентів "Київстару" ввечері 13 грудня почав з'являтися зв'язок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Чистий Луцьк» на утилізацію здав майже тонну батарейок
Сьогодні, 10:05
У соцмережі Х стався масштабний збій
Сьогодні, 09:50
За минулу добу Сили оборони знищили ще 1080 окупантів
Сьогодні, 09:40
Курс валют у Луцьку 21 грудня
Сьогодні, 09:10