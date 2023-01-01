У соцмережі Х стався масштабний збій





Про це повідомляє сервіс Downdetector, пише



Користувачі соцмережі повідомляють, що не відображаються публікації в особистому профілі та загалом у стрічці. Проблеми фіксуються по всьому світу.



Поки що невідомо, що стало причиною збою в Х, а також терміни, коли соцмережа запрацює.



Хакерська атака на "Київстар"



Уранці 12 грудня абоненти "Київстар" поскаржилися на збій зв'язку, згодом у компанії заявили про потужну хакерську атаку.



У компанії запевнили, що персональні дані абонентів не скомпрометовані.



13 грудня хакерська група "Солнцепек" з росії взяла на себе відповідальність за атаку на ІТ-інфраструктуру "Київстару". Кіберзлочинці пояснили мотиви тим, що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ.



Президент компанії Комаров заявив, що хакерам вдалося вразити кіберзахист оператора мобільного зв'язку через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.



У деяких абонентів "Київстару" ввечері 13 грудня почав з'являтися зв'язок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 21 грудня у роботі соціальної мережі Х (колишній Twitter) стався масштабний збій.Про це повідомляє сервіс Downdetector, пише Суспільне Користувачі соцмережі повідомляють, що не відображаються публікації в особистому профілі та загалом у стрічці. Проблеми фіксуються по всьому світу.Поки що невідомо, що стало причиною збою в Х, а також терміни, коли соцмережа запрацює.Уранці 12 грудня, згодом у компанії заявили про потужну хакерську атаку.У компанії запевнили, що персональні дані абонентів не скомпрометовані.13 грудня хакерська група "Солнцепек" з росії взяла на себе відповідальність за атаку на ІТ-інфраструктуру "Київстару". Кіберзлочинці пояснили мотиви тим, що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ.Президент компаніїзаявив, що хакерам вдалося вразити кіберзахист оператора мобільного зв'язку через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.У деяких абонентів "Київстару" ввечері 13 грудня почав з'являтися зв'язок.

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