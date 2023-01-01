У соцмережі Х стався масштабний збій

У соцмережі Х стався масштабний збій
Вранці 21 грудня у роботі соціальної мережі Х (колишній Twitter) стався масштабний збій.

Про це повідомляє сервіс Downdetector, пише Суспільне.

Користувачі соцмережі повідомляють, що не відображаються публікації в особистому профілі та загалом у стрічці. Проблеми фіксуються по всьому світу.

Поки що невідомо, що стало причиною збою в Х, а також терміни, коли соцмережа запрацює.

Хакерська атака на "Київстар"

Уранці 12 грудня абоненти "Київстар" поскаржилися на збій зв'язку, згодом у компанії заявили про потужну хакерську атаку.

У компанії запевнили, що персональні дані абонентів не скомпрометовані.

13 грудня хакерська група "Солнцепек" з росії взяла на себе відповідальність за атаку на ІТ-інфраструктуру "Київстару". Кіберзлочинці пояснили мотиви тим, що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ.

Президент компанії Комаров заявив, що хакерам вдалося вразити кіберзахист оператора мобільного зв'язку через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.

У деяких абонентів "Київстару" ввечері 13 грудня почав з'являтися зв'язок.

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Теги: соціальні мережі, збій
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