На Київщині внаслідок атаки безпілотників загорівся склад на 1500 метрів

На Київщині внаслідок атаки безпілотників загорівся склад на 1500 метрів
Вночі ворог здійснив атаку ударними БпЛА на Київщину.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Внаслідок атаки на цивільному підприємстві через падіння уламків виникла пожежа.

"Загорівся один зі складів підприємства. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідовано.

Вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає.

Всі відповідальні служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару.

Нагадаємо, що вночі росія запустила по Україні 35 ударних безпілотників.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У соцмережі Х стався масштабний збій
Сьогодні, 09:50
За минулу добу Сили оборони знищили ще 1080 окупантів
Сьогодні, 09:40
На Київщині внаслідок атаки безпілотників загорівся склад на 1500 метрів
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 21 грудня
Сьогодні, 09:10
На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
За минулу добу Сили оборони знищили ще 1080 окупантів За минулу добу Сили оборони знищили ще 1080 окупантів
Сьогодні, 09:40
На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму, – Генштаб На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
Вночі росія запустила по Україні 35 ударних безпілотників Вночі росія запустила по Україні 35 ударних безпілотників
Сьогодні, 08:48
За добу за кордон виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку, – ДПСУ За добу за кордон виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку, – ДПСУ
20 грудень, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Чистий Луцьк» на утилізацію здав майже тонну батарейок
Сьогодні, 10:05
 0
У соцмережі Х стався масштабний збій
Сьогодні, 09:50
 0
За минулу добу Сили оборони знищили ще 1080 окупантів
Сьогодні, 09:40
 0
На Київщині внаслідок атаки безпілотників загорівся склад на 1500 метрів
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку 21 грудня
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8