На Київщині внаслідок атаки безпілотників загорівся склад на 1500 метрів





Про це



Внаслідок атаки на цивільному підприємстві через падіння уламків виникла пожежа.



"Загорівся один зі складів підприємства. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідовано.



Вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів", - йдеться в повідомленні.



За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає.



Всі відповідальні служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару.



Нагадаємо, що вночі росія запустила по Україні 35 ударних безпілотників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі ворог здійснив атаку ударними БпЛА на Київщину.Про це повідомили у Київській ОВА.Внаслідок атаки на цивільному підприємстві через падіння уламків виникла пожежа."Загорівся один зі складів підприємства. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідовано.Вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів", - йдеться в повідомленні.За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає.Всі відповідальні служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару.Нагадаємо, що

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