На Київщині внаслідок атаки безпілотників загорівся склад на 1500 метрів
Сьогодні, 09:20
Вночі ворог здійснив атаку ударними БпЛА на Київщину.
Про це повідомили у Київській ОВА.
Внаслідок атаки на цивільному підприємстві через падіння уламків виникла пожежа.
"Загорівся один зі складів підприємства. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідовано.
Вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів", - йдеться в повідомленні.
За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає.
Всі відповідальні служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару.
Нагадаємо, що вночі росія запустила по Україні 35 ударних безпілотників.
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Про це повідомили у Київській ОВА.
Внаслідок атаки на цивільному підприємстві через падіння уламків виникла пожежа.
"Загорівся один зі складів підприємства. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідовано.
Вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів", - йдеться в повідомленні.
За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає.
Всі відповідальні служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару.
Нагадаємо, що вночі росія запустила по Україні 35 ударних безпілотників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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