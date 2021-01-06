Погода на Різдво готує українцям неприємні сюрпризи
Сьогодні, 07:16
Цього року Україна зустріне Різдво не із казково-сніжною погодою, а з дощами та мокрим снігом. При цьому у більшій частині областей буде плюсова температура, як вдень, так і вночі.
Прогноз погоди на 25 грудня було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики повідомляють, що в цей день абсолютно по всій країні очікуються опади.
У цей день очікується мокрий сніг, але лише у двох областях – Чернігівській та Сумській. В інших буде дощова погода протягом усього свята.
Температура повітря у центральній частині країни буде від +4 до +6 градусів. У Західних областях вдень температура повітря підніметься до +9…+11 градусів. На півдні України цього дня стовпчики термометрів покажуть до +11 градусів. У східній частині країни середньому до +8 градусів тепла. У північних областях очікується до 5 градусів.
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Прогноз погоди на 25 грудня було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики повідомляють, що в цей день абсолютно по всій країні очікуються опади.
У цей день очікується мокрий сніг, але лише у двох областях – Чернігівській та Сумській. В інших буде дощова погода протягом усього свята.
Температура повітря у центральній частині країни буде від +4 до +6 градусів. У Західних областях вдень температура повітря підніметься до +9…+11 градусів. На півдні України цього дня стовпчики термометрів покажуть до +11 градусів. У східній частині країни середньому до +8 градусів тепла. У північних областях очікується до 5 градусів.
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