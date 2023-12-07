Договір розподілу газу з новим оператором на Волині: як швидко укласти

Послуги з розподілу природного газу від 1 грудня 2023 року на території Волині– Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», яка знаходиться під опікою та контролем держави.Про це повідомляє начальниця пресцентру Волинська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України"Укласти договір розподілу природного газу з новою газорозподільною компанією можна за спрощеною процедурою. Для цього достатньо підписати Заяву-приєднання, яку споживачі природного газу отримають разом з паперовими рахунками за грудень.Саме на основі заяви-приєднання національний оператор газорозподільних мереж укладає зі споживачами офіційну угоду про розподіл палива та надає послуги розподілу.Нагадуємо, що договір розподілу газу є публічним, однаковим для всіх споживачів і не потребує двостороннього підписання. Отже, щоб приєднатися до договору, вам достатньо заповнити Заяву-приєднання і передати її на адресу Волинська філії ТОВ “Газорозподільні мережі України”.Ознайомитися зі змістом договору можна на офіційному сайті НКРЕКП, в газетах «Вісник+К» № 49 від 07.12.2023 році або на сайті газорозподільної компанії у розділі “Важлива інформація”.Також заяву-приєднання до договору розподілу газу можна завантажити з офіційного сайту. Вона розміщена в розділі “Важлива інформація” – “Побутовим споживачам”.Щоб заповнити Заяву-приєднання потрібно зробити наступні кроки:1. Знайдіть текст заяви на внутрішньому боці платіжки за розподіл газу за грудень;2. Перевірте та/або внесіть свої дані у відповідні поля:– якщо ваші персональні дані збігаються, тоді поставте відмітку біля слова “Підтвердити”;– якщо ваші персональні дані відрізняються або відсутні, внесіть актуальну інформацію у цьому полі та поставте відмітку біля слова “Підтвердити”.3. Після перевірки персоніфікованих даних поставте свій особистий підпис та дату підписання у відповідні поля в нижній частині Заяви-приєднання;4. Від’єднайте Заяву-приєднання від рахунку за розподіл газу та передайте її до Волинської філії ТОВ “Газорозподільні мережі України” найзручнішим для вас способом:Договір укладається на безстроковий період з метою забезпечення фізичної доставки обсягів природного газу, що належать споживачу (його постачальнику), власне до споживача та можливості санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної системи.