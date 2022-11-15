На Волині послуги з розподілу природного газу тепер здійснює новий оператор

Відповідно до Постанови НКРЕКП №2224 від 29 листопада 2023 року розподіл природного газу з 1 грудня споживачам Волинської області здійснює Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України».Про це йдеться на офіційному сайті компанії «Газмережі».Нові філії відповідатимуть за безперебійні маршрути газопостачання від магістральних газопроводів до кінцевого споживача.“В умовах війни ми маємо гарантувати нашим клієнтам безперебійне постачання газу. Розширюючи клієнтську мережу, ми разом із цим працюємо, щоб всі споживачі отримували послуги вчасно та якісно”, – зазначив очільник Групи НафтогазНа сьогодні по всій державі компанія «ГАЗМЕРЕЖІ» забезпечує 7.7 млн клієнтів силами 17 філій.Для волинян особові рахунки клієнтів і тариф на розподіл газу залишається незмінним. Реквізити для сплати за послуги, отримані з 01.12. 2023 року, діятимуть нові: Побутові споживачі (населення): код за ЄДРПОУ 45279226 МФО 303398 п/р UA703033980000026038301860407 Юридичні особи код за ЄДРПОУ 45279226 МФО 303398 п/р UA753033980000026039300860407 За послуги розподілу газу, отримані до 01.12.2023 року, слід сплатити попередньому ліцензіату АТ «Волиньгаз» за старими реквізитами.