Вночі захисники знищили керовану ракету та 18 ударних безпілотників
Сьогодні, 08:53
У ніч на 4 грудня 2023 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА «Shahed-136/131» з мису Чауда – окупований Крим та керованою авіаційною ракетою – з повітряного простору окупованої Херсонщини.
Про це повідомили у Повітряних силах.
"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9-ти областях України.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9-ти областях України.
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