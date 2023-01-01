Вночі захисники знищили керовану ракету та 18 ударних безпілотників

Вночі захисники знищили керовану ракету та 18 ударних безпілотників
У ніч на 4 грудня 2023 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА «Shahed-136/131» з мису Чауда – окупований Крим та керованою авіаційною ракетою – з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9-ти областях України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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