Вночі захисники знищили керовану ракету та 18 ударних безпілотників





Про це



"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.



Протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9-ти областях України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 4 грудня 2023 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА «Shahed-136/131» з мису Чауда – окупований Крим та керованою авіаційною ракетою – з повітряного простору окупованої Херсонщини.Про це повідомили у Повітряних силах."До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.Протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9-ти областях України.

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