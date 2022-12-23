На Волині військовий стріляв у сержанта з автомата





Про це стало відомо з вироку Старовижівського районного суду.



Злочин вчинив уродженець міста Добропілля на Донеччині Сергій Д., який є гранатометником 1-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу механізованої роти однієї з військових частин, інформує ІА



16 травня вночі під час служби у добовому наряді Сергій Д. взяв закріплений за ним автомат АК-74 та в ході конфлікту з молодшим сержантом вистрелив йому в праве стегно, спричинивши наскрізне вогнепальне поранення.



Стрілець визнав свою вину. Він розповів суду, що тієї ночі потерпілий молодший сержант поблизу кухні запитав у нього, де його горілка. Сергій Д. відповів, що не знає. Натомість повідомив потерпілому про наказ командира, відповідно до якого його зброю необхідно перенести до спального місця.



Після цього потерпілий кілька разів вдарив його по обличчю. А щоб владнати конфлікт, сержант запропонував випити. Вони випили по 150 грамів горілки. Після цього потерпілий забрав у нього радіостанцію та пішов.



Далі Сергій Д. побачив сержанта на вулиці, останній нецензурно висловлювався. Тому він зробив попередній постріл, а потім вистрелив у ноги потерпілому. Сергій Д. повідомив про це командира та надав пояснення. Він не бажав смерті потерпілому. Обвинувачений попросив вибачення, зазначивши, що шкодує про вчинене.



Молодший сержант фактично підтвердив слова свого кривдника. Під час словесного конфлікту він справді бив Сергія Д. по обличчю, після чого пішов. Потім почув постріли з боку кухні та отримав поранення. Потерпілий зауважив, що коли він був у лікарні, до нього взагалі ніхто не приходив та не допомагав купити ліки або продукти, зокрема обвинувачений. Чоловік лікувався два місяці. Тож молодший сержант просив стягнути з обвинуваченого 200 тисяч гривень моральної шкоди.



Суд визнав Сергія Д. виним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 406 КК України, та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, яке замінив на один рік та шість місяців іспитового терміну. На користь потерпілого суд стягнув 80 тисяч гривень моральної шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили військовослужбовця, який з автомата вистрелив у ногу іншому військовому. Злочин трапився після спільної пиятики.Про це стало відомо з вироку Старовижівського районного суду.Злочин вчинив уродженець міста Добропілля на Донеччині., який є гранатометником 1-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу механізованої роти однієї з військових частин, інформує ІА "Волинські новини". 16 травня вночі під час служби у добовому наряді Сергій Д. взяв закріплений за ним автомат АК-74 та в ході конфлікту з молодшим сержантом вистрелив йому в праве стегно, спричинивши наскрізне вогнепальне поранення.Стрілець визнав свою вину. Він розповів суду, що тієї ночі потерпілий молодший сержант поблизу кухні запитав у нього, де його горілка. Сергій Д. відповів, що не знає. Натомість повідомив потерпілому про наказ командира, відповідно до якого його зброю необхідно перенести до спального місця.Після цього потерпілий кілька разів вдарив його по обличчю. А щоб владнати конфлікт, сержант запропонував випити. Вони випили по 150 грамів горілки. Після цього потерпілий забрав у нього радіостанцію та пішов.Далі Сергій Д. побачив сержанта на вулиці, останній нецензурно висловлювався. Тому він зробив попередній постріл, а потім вистрелив у ноги потерпілому. Сергій Д. повідомив про це командира та надав пояснення. Він не бажав смерті потерпілому. Обвинувачений попросив вибачення, зазначивши, що шкодує про вчинене.Молодший сержант фактично підтвердив слова свого кривдника. Під час словесного конфлікту він справді бив Сергія Д. по обличчю, після чого пішов. Потім почув постріли з боку кухні та отримав поранення. Потерпілий зауважив, що коли він був у лікарні, до нього взагалі ніхто не приходив та не допомагав купити ліки або продукти, зокрема обвинувачений. Чоловік лікувався два місяці. Тож молодший сержант просив стягнути з обвинуваченого 200 тисяч гривень моральної шкоди.Суд визнав Сергія Д. виним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 406 КК України, та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, яке замінив на один рік та шість місяців іспитового терміну. На користь потерпілого суд стягнув 80 тисяч гривень моральної шкоди.

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