Учні та вчителі волинської гімназії виготовляють розпалювачі для військових





Минулого року розпалювачі передали військовим з чотирьох бригад, — розповіла Алла Фесик.



Для виготовлення розпалювачів використовують ватні тиски та віск.



"Ватні диски треба промочити воском, а потім висушити, тоді розпалювач — готовий. Горить він до шести хвилин. Його якраз вистачає, щоб хлопці могли розігріти каву чи чай, погріти руки", — каже Алла Фесик.

З її слів, робили розпалювачі для 14-ої волинської бригади, 63-ої бригади, де служить багато волинян, 65-ої та 10-ої окремої танкової. Від цих чотирьох бригад отримали прапори.



Цьогоріч роблять розпалювачі для однієї з бригад, де служить односелець, який нині приїхав у відпустку, а після її завершення має завести хлопцям подарунки від дітей.



До створення розпалювачів залучають дітей початкової та середньої школи. За дві — три години діти виготовили 795 розпалювачів. Матеріали для їх створення приносять мешканці громади, каже Алла Фесик.



Після того, як розпалювачі виготовили, їх фасують у поліетиленові пакетики з застібкою. До них докладають дитячі малюнки та листи з побажаннями.



Окрім розпалювачів, діти з Погулянківської гімназії роблять енергетичні набори та окопні свічки для військових. На цьому зупинятися не збираються, каже Алла Фесик, планують виготовляти розпалювачі з картонних яєчних лотків, наповнювати їх тирсою та заливати воском, щоб бійцям на передовій було тепло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учні та вчителі Погулянківської гімназії на Волині виготовляють розпалювачі для військових. Минулого року зробили 1 300 штук, цього вже — 795.Минулого року розпалювачі передали військовим з чотирьох бригад, — розповіла Суспільному педагог-організатор навчального закладуДля виготовлення розпалювачів використовують ватні тиски та віск."Ватні диски треба промочити воском, а потім висушити, тоді розпалювач — готовий. Горить він до шести хвилин. Його якраз вистачає, щоб хлопці могли розігріти каву чи чай, погріти руки", — каже Алла Фесик.З її слів, робили розпалювачі для 14-ої волинської бригади, 63-ої бригади, де служить багато волинян, 65-ої та 10-ої окремої танкової. Від цих чотирьох бригад отримали прапори.Цьогоріч роблять розпалювачі для однієї з бригад, де служить односелець, який нині приїхав у відпустку, а після її завершення має завести хлопцям подарунки від дітей.До створення розпалювачів залучають дітей початкової та середньої школи. За дві — три години діти виготовили 795 розпалювачів. Матеріали для їх створення приносять мешканці громади, каже Алла Фесик.Після того, як розпалювачі виготовили, їх фасують у поліетиленові пакетики з застібкою. До них докладають дитячі малюнки та листи з побажаннями.Окрім розпалювачів, діти з Погулянківської гімназії роблять енергетичні набори та окопні свічки для військових. На цьому зупинятися не збираються, каже Алла Фесик, планують виготовляти розпалювачі з картонних яєчних лотків, наповнювати їх тирсою та заливати воском, щоб бійцям на передовій було тепло.

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