Учні та вчителі волинської гімназії виготовляють розпалювачі для військових

Учні та вчителі волинської гімназії виготовляють розпалювачі для військових
Учні та вчителі Погулянківської гімназії на Волині виготовляють розпалювачі для військових. Минулого року зробили 1 300 штук, цього вже — 795.

Минулого року розпалювачі передали військовим з чотирьох бригад, — розповіла Суспільному педагог-організатор навчального закладу Алла Фесик.

Для виготовлення розпалювачів використовують ватні тиски та віск.

"Ватні диски треба промочити воском, а потім висушити, тоді розпалювач — готовий. Горить він до шести хвилин. Його якраз вистачає, щоб хлопці могли розігріти каву чи чай, погріти руки", — каже Алла Фесик.
З її слів, робили розпалювачі для 14-ої волинської бригади, 63-ої бригади, де служить багато волинян, 65-ої та 10-ої окремої танкової. Від цих чотирьох бригад отримали прапори.

Цьогоріч роблять розпалювачі для однієї з бригад, де служить односелець, який нині приїхав у відпустку, а після її завершення має завести хлопцям подарунки від дітей.

До створення розпалювачів залучають дітей початкової та середньої школи. За дві — три години діти виготовили 795 розпалювачів. Матеріали для їх створення приносять мешканці громади, каже Алла Фесик.

Після того, як розпалювачі виготовили, їх фасують у поліетиленові пакетики з застібкою. До них докладають дитячі малюнки та листи з побажаннями.

Окрім розпалювачів, діти з Погулянківської гімназії роблять енергетичні набори та окопні свічки для військових. На цьому зупинятися не збираються, каже Алла Фесик, планують виготовляти розпалювачі з картонних яєчних лотків, наповнювати їх тирсою та заливати воском, щоб бійцям на передовій було тепло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: діти, розпалювачі, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Учні та вчителі волинської гімназії виготовляють розпалювачі для військових
Сьогодні, 05:21
Як правильно зігрівати тварин у холоди: поради від ветеринарки
Сьогодні, 04:08
На Волині у пологовому за місяць народилося 38 немовлят
Сьогодні, 03:11
Помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України Леонтій Сандуляк
Сьогодні, 01:30
4 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
П’ятеро друзів-підлітків з Волині виготовили близько 400 окопних свічок П’ятеро друзів-підлітків з Волині виготовили близько 400 окопних свічок
09 червень, 19:00
У Луцьку на імпровізованому блокпості діти щодня збирають по кілька тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО У Луцьку на імпровізованому блокпості діти щодня збирають по кілька тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО
25 серпень, 2022, 21:35
Організували блокпост: діти із Липин зібрали 9000 гривень для ЗСУ Організували блокпост: діти із Липин зібрали 9000 гривень для ЗСУ
16 серпень, 2022, 15:28
На Волині авторка марки «Українська мрія», продаючи випічку з друзями, зібрала на авто для ЗСУ. ВІДЕО На Волині авторка марки «Українська мрія», продаючи випічку з друзями, зібрала на авто для ЗСУ. ВІДЕО
14 липень, 2022, 21:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Учні та вчителі волинської гімназії виготовляють розпалювачі для військових
Сьогодні, 05:21
 0
Як правильно зігрівати тварин у холоди: поради від ветеринарки
Сьогодні, 04:08
 0
На Волині у пологовому за місяць народилося 38 немовлят
Сьогодні, 03:11
 0
Помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України Леонтій Сандуляк
Сьогодні, 01:30
 0
4 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8