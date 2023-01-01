Як правильно зігрівати тварин у холоди: поради від ветеринарки

Як правильно зігрівати тварин у холоди: поради від ветеринарки
Вже випав перший сніг, а це означає, що час зігрівати улюбленців і допомагати безпритульним тваринам. Ветеринарка й зоопсихологиня Лілія Лободіна розповіла, як це зробити.

Основні поради:

Обрати лежанку з товстим дном, розташувати її в місці, де немає протягів. Виділити для тварини плед або ковдру. За можливості можна пускати тварину на своє ліжко, передає ТСН.

Якщо дуже холодно, можна використовувати грілки, наповнені водою (температура до 40 градусів).

Температура споживаної води має бути кімнатною або злегка теплою. Температура їжі - 38-39 градусів. Їжа має бути ситною, з оптимальним вмістом білків, жирів, вуглеводів.

Для прогулянки на вулиці обирати комбінезони, кофтинки з водонепроникного матеріалу. Взимку можна одягати взуття, це й додатковий захист від реагентів проти ожеледиці.

Після купання, дощу, ігор у снігу обов‘язково просушувати шерсть.

Для птахів і гризунів утепляти клітку (наприклад, сіном, деревною стружкою, постеленими на дно).

Обігрівач можна включати на відстані 1,5-2 м, клітка має була вище приладу.

Для рептилій ефективні лампи розжарювання (40 W) або ультрафіолетові лампи. Їх розташовують над тераріумом або акваріумом.

Для рибок і черепашок контролювати температуру води (не більше 25-28 градусів).

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Теги: тварини, холод
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