На Волині у пологовому за місяць народилося 38 немовлят

На Волині у пологовому за місяць народилося 38 немовлят
Протягом листопада у Нововолинській лікарні на світ з’явилося 38 діток.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці медзакладу.

Серед новонароджених: 19 хлопчиків і 19 дівчаток.


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Теги: діти, пологовий
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