На Волині у пологовому за місяць народилося 38 немовлят





Про це повідомили на фейсбук-сторінці медзакладу.



Серед новонароджених: 19 хлопчиків і 19 дівчаток.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом листопада у Нововолинській лікарні на світ з’явилося 38 діток.Про це повідомили на фейсбук-сторінці медзакладу.Серед новонароджених: 19 хлопчиків і 19 дівчаток.

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