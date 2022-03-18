На Волині у пологовому за місяць народилося 38 немовлят
Сьогодні, 03:11
Протягом листопада у Нововолинській лікарні на світ з’явилося 38 діток.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці медзакладу.
Серед новонароджених: 19 хлопчиків і 19 дівчаток.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці медзакладу.
Серед новонароджених: 19 хлопчиків і 19 дівчаток.
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