Помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України Леонтій Сандуляк

Помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України Леонтій Сандуляк
На 87 році життя помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України, перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії Леонтій Сандуляк.

Про це у Фейсбуці повідомила Чернівецька обласна рада.

«На 87 році життя відійшов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк – перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, Почесний громадянин міста Чернівці», - йдеться у повідомленні облради.

Зазначається, що Леонтій Сандуляк родом із села Козиряни Чернівецької області. Доктор медичний наук, професор, був першим демократично обраним народним депутатом СРСР останнього скликання від міста Чернівці та Глибоцького району.

Також він один із засновників Народного руху України.

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Теги: смерть, політик
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