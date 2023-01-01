Помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України Леонтій Сандуляк
Сьогодні, 01:30
На 87 році життя помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України, перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії Леонтій Сандуляк.
Про це у Фейсбуці повідомила Чернівецька обласна рада.
«На 87 році життя відійшов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк – перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, Почесний громадянин міста Чернівці», - йдеться у повідомленні облради.
Зазначається, що Леонтій Сандуляк родом із села Козиряни Чернівецької області. Доктор медичний наук, професор, був першим демократично обраним народним депутатом СРСР останнього скликання від міста Чернівці та Глибоцького району.
Також він один із засновників Народного руху України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у Фейсбуці повідомила Чернівецька обласна рада.
«На 87 році життя відійшов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк – перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, Почесний громадянин міста Чернівці», - йдеться у повідомленні облради.
Зазначається, що Леонтій Сандуляк родом із села Козиряни Чернівецької області. Доктор медичний наук, професор, був першим демократично обраним народним депутатом СРСР останнього скликання від міста Чернівці та Глибоцького району.
Також він один із засновників Народного руху України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України Леонтій Сандуляк
Сьогодні, 01:30
4 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На зведення школи, яку волиняни чекали довгі роки, треба ще 90 мільйонів
03 грудень, 23:38
У Луцьку відбувся благодійно-спортивний забіг Миколайчиків
03 грудень, 21:34