Нагороду загиблого Героя із Волині отримала мама

Нагороду загиблого Героя із Волині отримала мама
Воїн із Гути Лісівської на Волині Віталій Пилипчук загинув, не отримавши медаль. Почесну відзнаку вручили мамі полеглого Героя.

Про це у фейсбуці повідомляє Маневицька селищна рада.

Сьогодні, 29 грудня, у Гуті Лісівській представники Першого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вручили рідним загиблого земляка Віталія Пилипчука нагороду Міністерства оборони України медаль «За поранення». Державну відзнаку передали мамі полеглого захисника Ніні Олексіївні.

Віталій Пилипчук мужньо захищав Батьківщину та загинув 2 липня 2023 року під час бойових дій з ворогом на Луганщині.

«Не встиг отримати свою заслужену нагороду воїн, але світлий, добрий спомин про щирого земляка назавжди залишиться у серцях та спогадах найрідніших людей, односельчан та побратимів», - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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