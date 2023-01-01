Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Миколаївщині загинув воїн з Луцька Олександр Заремба
Сьогодні, 20:34
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 грудня
Сьогодні, 20:00
Нагороду загиблого Героя із Волині отримала мама
Сьогодні, 19:20