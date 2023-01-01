Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла.



В області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла.В області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.

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