Луцькі волонтери за 2 місяці зібрали майже 3 млн гривень на дрони військовим





Збір тривав із 23 жовтня до 14 грудня цього року, - пише



За цей час надійшло 2 972 754 гривень донатів і волонтерам вдалося закупити:



151 FPV-дрон-камікадзе – 2 805 054 грн.

50 акумуляторів – 145 000 грн.

одну секретну антену – 22 700 грн.

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«Ці цифри – це десятки одиниць знищеної техніки ворога і віримо, що – сотні рабів ворожої армії. Обіймаємо кожного, хто пережив цю ніч і висловлюємо співчуття тим, хто втратив близьких», – йдеться у дописі.



Збір триває, до нього можна приєднатися за посиланням:



Монобанка або PayPal:



МОНО: 5375 4112 0928 9987



ПРИВАТ: 4149629317092898

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтерський штаб «Ангар», що у Луцьку, відзвітував про хід першого збору на FPV-дрони.Збір тривав із 23 жовтня до 14 грудня цього року, - пише Район.Життя. За цей час надійшло 2 972 754 гривень донатів і волонтерам вдалося закупити:151 FPV-дрон-камікадзе – 2 805 054 грн.50 акумуляторів – 145 000 грн.одну секретну антену – 22 700 грн.Читати також: Луцький волонтерський штаб «Ангар» оголосив збір на дрони«Ці цифри – це десятки одиниць знищеної техніки ворога і віримо, що – сотні рабів ворожої армії. Обіймаємо кожного, хто пережив цю ніч і висловлюємо співчуття тим, хто втратив близьких», – йдеться у дописі.Збір триває, до нього можна приєднатися за посиланням:Монобанка або PayPal: [email protected] МОНО: 5375 4112 0928 9987ПРИВАТ: 4149629317092898

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