Луцькі волонтери за 2 місяці зібрали майже 3 млн гривень на дрони військовим
Сьогодні, 21:14
Волонтерський штаб «Ангар», що у Луцьку, відзвітував про хід першого збору на FPV-дрони.
Збір тривав із 23 жовтня до 14 грудня цього року, - пише Район.Життя.
За цей час надійшло 2 972 754 гривень донатів і волонтерам вдалося закупити:
151 FPV-дрон-камікадзе – 2 805 054 грн.
50 акумуляторів – 145 000 грн.
одну секретну антену – 22 700 грн.
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«Ці цифри – це десятки одиниць знищеної техніки ворога і віримо, що – сотні рабів ворожої армії. Обіймаємо кожного, хто пережив цю ніч і висловлюємо співчуття тим, хто втратив близьких», – йдеться у дописі.
Збір триває, до нього можна приєднатися за посиланням:
Монобанка або PayPal: [email protected]
МОНО: 5375 4112 0928 9987
ПРИВАТ: 4149629317092898
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Збір тривав із 23 жовтня до 14 грудня цього року, - пише Район.Життя.
За цей час надійшло 2 972 754 гривень донатів і волонтерам вдалося закупити:
151 FPV-дрон-камікадзе – 2 805 054 грн.
50 акумуляторів – 145 000 грн.
одну секретну антену – 22 700 грн.
Читати також: Луцький волонтерський штаб «Ангар» оголосив збір на дрони
«Ці цифри – це десятки одиниць знищеної техніки ворога і віримо, що – сотні рабів ворожої армії. Обіймаємо кожного, хто пережив цю ніч і висловлюємо співчуття тим, хто втратив близьких», – йдеться у дописі.
Збір триває, до нього можна приєднатися за посиланням:
Монобанка або PayPal: [email protected]
МОНО: 5375 4112 0928 9987
ПРИВАТ: 4149629317092898
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