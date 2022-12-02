На Миколаївщині загинув воїн з Луцька Олександр Заремба

На Миколаївщині загинув воїн з Луцька Олександр Заремба
На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець з обласного центру Волині.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Заремба Олександр Анатолійович, 10.12.1999 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду зовнішнього пілота (оператора) безпілотних літальних апаратів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти.

Старший солдат Заремба Олександр Анатолійович загинув 08.04.2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області.

Колектив інформаційного агентства Волинь Post висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого
Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Волинь, смерть, війна, Луцьк
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