Прикордонники благають волинян не допомагати контрабандистам
Сьогодні, 18:07
Прикордонники Волині застерігають мешканців прикордоння не піддаватися на провокативні пропозиції протиправних елементів.
Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Прикордонні підрозділи Волинського загону активно протидіють протиправній діяльності на кордоні, в тому числі й контрабандній. У той час, коли спільними зусиллями укріплюють північні рубежі, а українські військові віддають власне життя за збереження держави та її демократичного устрою, зловмисники не полишають спроб у будь-який спосіб наживитися.
Часто вони використовують жителів прикордонних населених пунктів у своїх злочинних оборудках, зокрема пропонують їм за грошову винагороду переправляти контрабандні товари через кордон з Республікою Польща та білоруссю.
Такі дії протиправних елементів та осіб, які приймають їхні злочинні пропозиції, особливо в умовах війни, можуть не просто зруйнувати засади верховенства права, а й загалом послабити обороноздатність країни і її армії. А будь-яке порушення на державному кордоні несе пряму загрозу захисту державних інтересів та забезпеченню недоторканості українських рубежів.
Тож, прикордонники закликають громадян, а особливо мешканців прикордоння, бути свідомими, проявляти пильність та не піддаватися впливу й не приймати провокативних пропозицій від осіб, які мають протиправні наміри.
«Це – злочин! За нього обов’язково доведеться відповідати перед законом», - заявили у прикордонному загоні.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Прикордонні підрозділи Волинського загону активно протидіють протиправній діяльності на кордоні, в тому числі й контрабандній. У той час, коли спільними зусиллями укріплюють північні рубежі, а українські військові віддають власне життя за збереження держави та її демократичного устрою, зловмисники не полишають спроб у будь-який спосіб наживитися.
Часто вони використовують жителів прикордонних населених пунктів у своїх злочинних оборудках, зокрема пропонують їм за грошову винагороду переправляти контрабандні товари через кордон з Республікою Польща та білоруссю.
Такі дії протиправних елементів та осіб, які приймають їхні злочинні пропозиції, особливо в умовах війни, можуть не просто зруйнувати засади верховенства права, а й загалом послабити обороноздатність країни і її армії. А будь-яке порушення на державному кордоні несе пряму загрозу захисту державних інтересів та забезпеченню недоторканості українських рубежів.
Тож, прикордонники закликають громадян, а особливо мешканців прикордоння, бути свідомими, проявляти пильність та не піддаватися впливу й не приймати провокативних пропозицій від осіб, які мають протиправні наміри.
«Це – злочин! За нього обов’язково доведеться відповідати перед законом», - заявили у прикордонному загоні.
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