Прикордонники благають волинян не допомагати контрабандистам

Прикордонники благають волинян не допомагати контрабандистам
Прикордонники Волині застерігають мешканців прикордоння не піддаватися на провокативні пропозиції протиправних елементів.

Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.

Прикордонні підрозділи Волинського загону активно протидіють протиправній діяльності на кордоні, в тому числі й контрабандній. У той час, коли спільними зусиллями укріплюють північні рубежі, а українські військові віддають власне життя за збереження держави та її демократичного устрою, зловмисники не полишають спроб у будь-який спосіб наживитися.

Часто вони використовують жителів прикордонних населених пунктів у своїх злочинних оборудках, зокрема пропонують їм за грошову винагороду переправляти контрабандні товари через кордон з Республікою Польща та білоруссю.

Такі дії протиправних елементів та осіб, які приймають їхні злочинні пропозиції, особливо в умовах війни, можуть не просто зруйнувати засади верховенства права, а й загалом послабити обороноздатність країни і її армії. А будь-яке порушення на державному кордоні несе пряму загрозу захисту державних інтересів та забезпеченню недоторканості українських рубежів.

Тож, прикордонники закликають громадян, а особливо мешканців прикордоння, бути свідомими, проявляти пильність та не піддаватися впливу й не приймати провокативних пропозицій від осіб, які мають протиправні наміри.

«Це – злочин! За нього обов’язково доведеться відповідати перед законом», - заявили у прикордонному загоні.

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Теги: кордон, Волинь
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