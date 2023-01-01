В уряді попередили про можливі затримки з виплатами зарплат і пенсій, якщо Захід не надасть фінансування





Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times, пише



Посадовиця зазначила, що дефіцит зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку назад до режиму «виживання» після того, як вона почне відновлення у 2023 році зі ВВП, за оцінками МВФ, у 4,5%.



Видання пише, що український уряд намагається знайти кошти для оплати державних послуг і пільг після того, як обіцяне фінансування від найближчих союзників не надійшло. Наступного року Києву потрібно 37 мільярдів доларів зовнішньої підтримки.



Свириденко висловила надію, що ЄС схвалить підтримку в лютому та надасть кошти до кінця березня. Але вона також сказала, що цього буде недостатньо.



Віцепрем’єр-міністерка зазначила, що Україна надасть пріоритет обороні й обслуговуванню боргу, що означає «великий ризик недофінансування окремих соціальних галузей».



Так, за її словами, якщо іноземна допомога не надійде, Києву, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати 500 тисячам держслужбовців і 1,4 мільйона вчителів, а також виплати 10 мільйонам пенсіонерів.



Фінансування у 2024-му



Міністр фінансів України Сергій Марченко нещодавно зазначав, що в січні-лютому є ризики з надходженням фінансування, тож уряд планує активізувати внутрішні ресурси для покриття видатків.



Він упевнений, що потреба у фінансуванні на 2024-й буде закрита у передбаченому обсязі. Але є питання щодо ритмічності та вчасності надходження коштів. Зокрема, є ризики в січні-лютому, тому що в ці місяці «поки що ухвалених рішень недостатньо для того, щоб ми самостійно змогли впоратися».



За словами Марченка, вже зараз працює механізм «плану Б», і Україна буде «максимально наближати ті ресурси, які внутрішньо можна наблизити», на січень-лютий. Йдеться про авансовану сплату дивідендів, збільшення обсягу запозичень та інші заходи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні, можливо, доведеться відкласти виплату зарплат державним службовцям і пенсій мільйонам громадян, якщо Європейський Союз і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку 2024 року.Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка економікиу коментарі Financial Times, пише Громадське Посадовиця зазначила, що дефіцит зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку назад до режиму «виживання» після того, як вона почне відновлення у 2023 році зі ВВП, за оцінками МВФ, у 4,5%.Видання пише, що український уряд намагається знайти кошти для оплати державних послуг і пільг після того, як обіцяне фінансування від найближчих союзників не надійшло. Наступного року Києву потрібно 37 мільярдів доларів зовнішньої підтримки.Свириденко висловила надію, що ЄС схвалить підтримку в лютому та надасть кошти до кінця березня. Але вона також сказала, що цього буде недостатньо.Віцепрем’єр-міністерка зазначила, що Україна надасть пріоритет обороні й обслуговуванню боргу, що означає «великий ризик недофінансування окремих соціальних галузей».Так, за її словами, якщо іноземна допомога не надійде, Києву, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати 500 тисячам держслужбовців і 1,4 мільйона вчителів, а також виплати 10 мільйонам пенсіонерів.Міністр фінансів Українинещодавно зазначав, що в січні-лютому є ризики з надходженням фінансування, тож уряд планує активізувати внутрішні ресурси для покриття видатків.Він упевнений, що потреба у фінансуванні на 2024-й буде закрита у передбаченому обсязі. Але є питання щодо ритмічності та вчасності надходження коштів. Зокрема, є ризики в січні-лютому, тому що в ці місяці «поки що ухвалених рішень недостатньо для того, щоб ми самостійно змогли впоратися».За словами Марченка, вже зараз працює механізм «плану Б», і Україна буде «максимально наближати ті ресурси, які внутрішньо можна наблизити», на січень-лютий. Йдеться про авансовану сплату дивідендів, збільшення обсягу запозичень та інші заходи.

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