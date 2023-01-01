Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева

У Володимирі сьогодні, 27 грудня, відбулосьзахисником – 48-річним штаб-сержантомНа чин похорону, який звершили у Домі молитви християн віри євангельської, зібрались рідні, побратими, друзі загиблого, представники місцевої влади, а також члени релігійної громади, інформує у фейсбуці Володимирська міськрада.“Занадто високу ціну платимо за право бути вільними українцями у своїй Україні. Кожен визволений метр землі – просочений кров’ю найкращих українців. Від імені усієї громади висловлюю співчуття осиротілій у скорботі родині полеглого воїна. Ми у великому боргу перед вами, адже ваша найрідніша людина віддала своє життя заради нашого мирного майбутнього”, – зазначив міський головау своїй промові.Дитинство і юність Валентина Хлопцева, який народився 17 березня 1975 року, минули у Володимирі. Навчався у загальній середній школі №5. Свого часу мешкав у Криму, де служив у військово-морському флоті. Був справжнім патріотом, адже на початку 90-х розпочав боротьбу за вільну Україну в лавах Спілки національної української молоді.На військову службу Валентин Хлопцев був призваний по мобілізації у червні 2023 року. Загинув штаб-сержант 22 грудня на Харківщині внаслідок поранень, які отримав під час штурмових дій ворожих військ рф. У чоловіка залишились батьки, брати та цивільна дружина, з якою упродовж багатьох років мешкав у Полтаві.Під час прощання усі, хто був присутній на чині похорону, помолились за упокій душі загиблого воїна та віддали останню шану захиснику, який поліг за нашу незалежність та свободу.Живим коридором шани, стоячи навколішки із синьо-жовтими прапорами у руках, проводжали містяни скорботний кортеж, який рухався від Дому молитви до кладовища у селі Новосілки, де і знайшов вічний спочинок загиблий захисник. Поховали Валентина Хлопцева під залпи почесної варти та Державний гімн України, який виконав військовий оркестр.