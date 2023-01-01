Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева

Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева
У Володимирі сьогодні, 27 грудня, відбулось прощання з полеглим захисником – 48-річним штаб-сержантом Валентином Хлопцевим.

На чин похорону, який звершили у Домі молитви християн віри євангельської, зібрались рідні, побратими, друзі загиблого, представники місцевої влади, а також члени релігійної громади, інформує у фейсбуці Володимирська міськрада.
Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева

“Занадто високу ціну платимо за право бути вільними українцями у своїй Україні. Кожен визволений метр землі – просочений кров’ю найкращих українців. Від імені усієї громади висловлюю співчуття осиротілій у скорботі родині полеглого воїна. Ми у великому боргу перед вами, адже ваша найрідніша людина віддала своє життя заради нашого мирного майбутнього”, – зазначив міський голова Ігор Пальонка у своїй промові.
Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева
Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева

Дитинство і юність Валентина Хлопцева, який народився 17 березня 1975 року, минули у Володимирі. Навчався у загальній середній школі №5. Свого часу мешкав у Криму, де служив у військово-морському флоті. Був справжнім патріотом, адже на початку 90-х розпочав боротьбу за вільну Україну в лавах Спілки національної української молоді.
Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева
Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева

На військову службу Валентин Хлопцев був призваний по мобілізації у червні 2023 року. Загинув штаб-сержант 22 грудня на Харківщині внаслідок поранень, які отримав під час штурмових дій ворожих військ рф. У чоловіка залишились батьки, брати та цивільна дружина, з якою упродовж багатьох років мешкав у Полтаві.
Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева
Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева
Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева

Під час прощання усі, хто був присутній на чині похорону, помолились за упокій душі загиблого воїна та віддали останню шану захиснику, який поліг за нашу незалежність та свободу.
Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева
Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева

Живим коридором шани, стоячи навколішки із синьо-жовтими прапорами у руках, проводжали містяни скорботний кортеж, який рухався від Дому молитви до кладовища у селі Новосілки, де і знайшов вічний спочинок загиблий захисник. Поховали Валентина Хлопцева під залпи почесної варти та Державний гімн України, який виконав військовий оркестр.
Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева
Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева
Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева
Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева
Сьогодні, 17:19
Підтвердили загибель Героя з Волині Романа Кузьмича, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 16:52
В уряді попередили про можливі затримки з виплатами зарплат і пенсій, якщо Захід не надасть фінансування
Сьогодні, 16:40
У Луцьку вночі затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 16:22
Ковельська міськрада закупила радіостанції для волинської тероборони
Сьогодні, 15:48
Схожі новини
Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв Скорботний день: у Луцьку поховали двох полеглих Героїв
Сьогодні, 14:04
Волиняни навколішки зустріли загиблого Героя Артема Зуба Волиняни навколішки зустріли загиблого Героя Артема Зуба
26 грудень, 17:06
Осиротіли троє дітей: на Волині поховали Захисника Сергія Пилипюка Осиротіли троє дітей: на Волині поховали Захисника Сергія Пилипюка
26 грудень, 14:01
На війні полягли Герої з Луцька Олег Демянчук і Артем Степчук На війні полягли Герої з Луцька Олег Демянчук і Артем Степчук
26 грудень, 12:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Валентина Хлопцева
Сьогодні, 17:19
 0
Фінансові аналітики Ігор Шайхет та Андрій Стріхарський розповіли про фінтех-рішення у розвитку підприємств*
Сьогодні, 16:57
 0
Підтвердили загибель Героя з Волині Романа Кузьмича, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 16:52
 0
В уряді попередили про можливі затримки з виплатами зарплат і пенсій, якщо Захід не надасть фінансування
Сьогодні, 16:40
 0
У Луцьку вночі затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 16:22
 0
Медіа
відео
1/8