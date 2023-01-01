Волинянин не прибув до ТЦК, бо не мав грошей на проїзд

Волинянин не прибув до ТЦК, бо не мав грошей на проїзд
На Волині засудили чоловіка, який не з’явився до ТЦК за повісткою. Чоловік заявив, що зміг доїхати через брак грошей.

Про це пише Фокус із посиланням на вирок Ківерцівського районного суду.

Українець перебував на обліку як військовозобов’язаний. 4 вересня військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала його придатним до служби, і 25 вересня він отримав під підпис «бойову повістку».

Вже за два дні, 27 вересня, чоловік мав з’явитись у пункт збору, але на нього там так і не дочекались. Це кваліфікували як ухилення від призову. У суді наголосили, що поважних причин українець не мав.

Ухилянт повністю визнав свою вину. Він підтвердив, що успішно пройшов медогляд та отримав повістку. Проте, з його слів, не приїхав у призначене ТЦК місце, бо «не мав коштів на проїзд».

«У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо не карати», — додали у вироку.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання — ув’язнення на три роки. Проте ухилянта звільнили від відбування з іспитовим строком на один рік.

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Теги: суд, вирок
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Коментарі 1
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