У місті на Волині рятувальники відкачують воду з підтоплених присадибних ділянок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Протягом дня сьогодні рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Володимира проводили відкачування води з присадибних ділянок внаслідок підняття ґрунтових вод через сильні опали на вулицях Кожедуба, Львівській, Лесі Паєвської, Степана Бандери та у провулку Річний у райцентрі.



Відкачування проводилося за допомогою спеціального автомобіля та переносної мотопомпи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирські рятувальники відкачують воду з підтоплених присадибних ділянок.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Протягом дня сьогодні рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Володимира проводили відкачування води з присадибних ділянок внаслідок підняття ґрунтових вод через сильні опали на вулицях Кожедуба, Львівській, Лесі Паєвської, Степана Бандери та у провулку Річний у райцентрі.Відкачування проводилося за допомогою спеціального автомобіля та переносної мотопомпи.

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