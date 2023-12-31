У місті на Волині рятувальники відкачують воду з підтоплених присадибних ділянок
Сьогодні, 16:40
Володимирські рятувальники відкачують воду з підтоплених присадибних ділянок.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Протягом дня сьогодні рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Володимира проводили відкачування води з присадибних ділянок внаслідок підняття ґрунтових вод через сильні опали на вулицях Кожедуба, Львівській, Лесі Паєвської, Степана Бандери та у провулку Річний у райцентрі.
Відкачування проводилося за допомогою спеціального автомобіля та переносної мотопомпи.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Протягом дня сьогодні рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Володимира проводили відкачування води з присадибних ділянок внаслідок підняття ґрунтових вод через сильні опали на вулицях Кожедуба, Львівській, Лесі Паєвської, Степана Бандери та у провулку Річний у райцентрі.
Відкачування проводилося за допомогою спеціального автомобіля та переносної мотопомпи.
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