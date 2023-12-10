13-річна волинянка спробувала вкоротити собі віку
Сьогодні, 16:44
На Волині 13-річна жителька одного з сіл Ковельського району намагалася скоїти самогубство.
Про це повідомляє Інформагентство Волинські Новини.
Учора ввечері дитина прийняла близько 80 різних пігулок з наміром піти з життя. Проте повідомила про свій вчинок лише вранці.
Як відомо, раніше у неї вже були суїцидальні спроби. Пацієнтку в задовільному стані доставлено в Ковельське МТМО.
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Про це повідомляє Інформагентство Волинські Новини.
Учора ввечері дитина прийняла близько 80 різних пігулок з наміром піти з життя. Проте повідомила про свій вчинок лише вранці.
Як відомо, раніше у неї вже були суїцидальні спроби. Пацієнтку в задовільному стані доставлено в Ковельське МТМО.
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