13-річна волинянка спробувала вкоротити собі віку

13-річна волинянка спробувала вкоротити собі віку
На Волині 13-річна жителька одного з сіл Ковельського району намагалася скоїти самогубство.

Про це повідомляє Інформагентство Волинські Новини.

Учора ввечері дитина прийняла близько 80 різних пігулок з наміром піти з життя. Проте повідомила про свій вчинок лише вранці.

Як відомо, раніше у неї вже були суїцидальні спроби. Пацієнтку в задовільному стані доставлено в Ковельське МТМО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: самогубство, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє волинян потрапили в опіковий центр через газовий балон
Сьогодні, 17:35
На Волині попрощалися із Героєм України, який загинув майже 2 роки тому, звільняючи Макарів на Київщині
Сьогодні, 17:12
13-річна волинянка спробувала вкоротити собі віку
Сьогодні, 16:44
У місті на Волині рятувальники відкачують воду з підтоплених присадибних ділянок
Сьогодні, 16:40
Сумний день: у Луцьку поховали полеглого Воїна
Сьогодні, 16:26
Схожі новини
На Волині дівчинка хотіла вкоротити собі віку На Волині дівчинка хотіла вкоротити собі віку
10 грудень, 2023, 10:03
На Волині 60-річна жінка скоїла самогубство На Волині 60-річна жінка скоїла самогубство
20 листопад, 2023, 13:25
У Луцькому районі повісився 69-річний чоловік У Луцькому районі повісився 69-річний чоловік
02 листопад, 2023, 09:50
Намагався зістрибнути з 8-метрової висоти: 19-річний волинянин ледь не скоїв самогубство Намагався зістрибнути з 8-метрової висоти: 19-річний волинянин ледь не скоїв самогубство
21 серпень, 2023, 12:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя
Сьогодні, 18:03
 0
Волинські воїни показали, як знищили бліндаж із ворогами
Сьогодні, 17:46
 0
Двоє волинян потрапили в опіковий центр через газовий балон
Сьогодні, 17:35
 0
На Волині попрощалися із Героєм України, який загинув майже 2 роки тому, звільняючи Макарів на Київщині
Сьогодні, 17:12
 0
13-річна волинянка спробувала вкоротити собі віку
Сьогодні, 16:44
 0
Медіа
відео
1/8