13-річна волинянка спробувала вкоротити собі віку

скоїти самогубство.



Про це повідомляє Інформагентство



Учора ввечері дитина прийняла близько 80 різних пігулок з наміром піти з життя. Проте повідомила про свій вчинок лише вранці.



Як відомо, раніше у неї вже були суїцидальні спроби. Пацієнтку в задовільному стані доставлено в Ковельське МТМО.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині 13-річна жителька одного з сіл Ковельського району намагаласяПро це повідомляє Інформагентство Волинські Новини Учора ввечері дитина прийняла близько 80 різних пігулок з наміром піти з життя. Проте повідомила про свій вчинок лише вранці.Як відомо, раніше у неї вже були суїцидальні спроби. Пацієнтку в задовільному стані доставлено в Ковельське МТМО.

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