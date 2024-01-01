На Волині попрощалися із Героєм України, який загинув майже 2 роки тому, звільняючи Макарів на Київщині
Сьогодні, 17:12
Сьогодні скорботний день для усіх жителів Заболоттівської громади. Вони попрощалися з Героєм Віталієм Пархомуком, який загинув, звільняючи важливий населений пункт Київщини - селище Макарів від російських окупантів.
Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
"8 березня 2022 року трагічно обірвалося життя нашого Захисника і лише сьогодні, майже через 2 роки по тому, тіло нашого земляка прибуло до рідної домівки.
У рідному Заболотті віддати шану Герою України Віталію Пархомуку прийшли рідні, близькі, бойові побратими, друзі та жителі громади. Прощалися із загиблим зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами, прапорами та навколішки. З військовими почестями провели загиблого воїна до місця вічного спочинку.
Віталій Пархомук боровся як Герой та помер як Герой. Наш Захисник показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги, він чесно і до кінця виконував свій обов'язок воїна і громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній Україні.
Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Захисника. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, розділяючи невимовний біль втрати", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
"8 березня 2022 року трагічно обірвалося життя нашого Захисника і лише сьогодні, майже через 2 роки по тому, тіло нашого земляка прибуло до рідної домівки.
У рідному Заболотті віддати шану Герою України Віталію Пархомуку прийшли рідні, близькі, бойові побратими, друзі та жителі громади. Прощалися із загиблим зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами, прапорами та навколішки. З військовими почестями провели загиблого воїна до місця вічного спочинку.
Віталій Пархомук боровся як Герой та помер як Герой. Наш Захисник показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги, він чесно і до кінця виконував свій обов'язок воїна і громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній Україні.
Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Захисника. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, розділяючи невимовний біль втрати", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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