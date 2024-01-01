На Волині попрощалися із Героєм України, який загинув майже 2 роки тому, звільняючи Макарів на Київщині

попрощалися з Героєм Віталієм Пархомуком, який загинув, звільняючи важливий населений пункт Київщини - селище Макарів від російських окупантів.



Про це



"8 березня 2022 року трагічно обірвалося життя нашого Захисника і лише сьогодні, майже через 2 роки по тому, тіло нашого земляка прибуло до рідної домівки.



У рідному Заболотті віддати шану Герою України Віталію Пархомуку прийшли рідні, близькі, бойові побратими, друзі та жителі громади. Прощалися із загиблим зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами, прапорами та навколішки. З військовими почестями провели загиблого воїна до місця вічного спочинку.



Віталій Пархомук боровся як Герой та помер як Герой. Наш Захисник показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги, він чесно і до кінця виконував свій обов'язок воїна і громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній Україні.



Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Захисника. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, розділяючи невимовний біль втрати", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні скорботний день для усіх жителів Заболоттівської громади. Вони, який загинув, звільняючи важливий населений пункт Київщини - селище Макарів від російських окупантів.Про це повідомили у Заболоттівській громаді."8 березня 2022 року трагічно обірвалося життя нашого Захисника і лише сьогодні, майже через 2 роки по тому, тіло нашого земляка прибуло до рідної домівки.У рідному Заболотті віддати шану Герою України Віталію Пархомуку прийшли рідні, близькі, бойові побратими, друзі та жителі громади. Прощалися із загиблим зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами, прапорами та навколішки. З військовими почестями провели загиблого воїна до місця вічного спочинку.Віталій Пархомук боровся як Герой та помер як Герой. Наш Захисник показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги, він чесно і до кінця виконував свій обов'язок воїна і громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній Україні.Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Захисника. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, розділяючи невимовний біль втрати", - йдеться в повідомленні.

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