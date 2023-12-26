Двоє волинян потрапили в опіковий центр через газовий балон
Сьогодні, 17:35
У селі Тарасове неподалік Луцька від полум’я із газового балону постраждали 32-річна жінка й 25-річний чоловік.
Про це пише Суспільне.
Завідувач опікового відділення медзакладу Роман Трач розповів, що обох пацієнтів прооперували в Луцькій міській клінічній лікарні. Наразі стан обох пацієнтів, котрі отримали опіки обличчя, тулуба й рук, стабільний, вони отримуються лікування в опіковому відділенні.
Поспілкуватися з травмованими у медзакладі, аби дізнатися деталі, не вдалося. Зі слів завідувача диспетчерської Центру екстреної медицини Станіслава Лініка, виклик на лінію "103" надійшов орієнтовно о третій годині ночі. На місце події виїжджали дві бригади медиків.
"При приїзді було дві особи постраждалі: чоловік і жінка безпосередньо з опіками першого-другого ступеня. Завезено в міську клінічну лікарню для госпіталізації", — зазначив Станіслав Лінік.
Інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич розповіла, що до поліції з приводу цієї ситуації ніхто не звертався.
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Про це пише Суспільне.
Завідувач опікового відділення медзакладу Роман Трач розповів, що обох пацієнтів прооперували в Луцькій міській клінічній лікарні. Наразі стан обох пацієнтів, котрі отримали опіки обличчя, тулуба й рук, стабільний, вони отримуються лікування в опіковому відділенні.
Поспілкуватися з травмованими у медзакладі, аби дізнатися деталі, не вдалося. Зі слів завідувача диспетчерської Центру екстреної медицини Станіслава Лініка, виклик на лінію "103" надійшов орієнтовно о третій годині ночі. На місце події виїжджали дві бригади медиків.
"При приїзді було дві особи постраждалі: чоловік і жінка безпосередньо з опіками першого-другого ступеня. Завезено в міську клінічну лікарню для госпіталізації", — зазначив Станіслав Лінік.
Інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич розповіла, що до поліції з приводу цієї ситуації ніхто не звертався.
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