Двоє волинян потрапили в опіковий центр через газовий балон





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Завідувач опікового відділення медзакладу Роман Трач розповів, що обох пацієнтів прооперували в Луцькій міській клінічній лікарні. Наразі стан обох пацієнтів, котрі отримали опіки обличчя, тулуба й рук, стабільний, вони отримуються лікування в опіковому відділенні.



Поспілкуватися з травмованими у медзакладі, аби дізнатися деталі, не вдалося. Зі слів завідувача диспетчерської Центру екстреної медицини Станіслава Лініка, виклик на лінію "103" надійшов орієнтовно о третій годині ночі. На місце події виїжджали дві бригади медиків.



"При приїзді було дві особи постраждалі: чоловік і жінка безпосередньо з опіками першого-другого ступеня. Завезено в міську клінічну лікарню для госпіталізації", — зазначив Станіслав Лінік.



Інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич розповіла, що до поліції з приводу цієї ситуації ніхто не звертався.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Тарасове неподалік Луцька від полум’я із газового балону постраждали 32-річна жінка й 25-річний чоловік.Про це пише Суспільне Завідувач опікового відділення медзакладурозповів, що обох пацієнтів прооперували в Луцькій міській клінічній лікарні. Наразі стан обох пацієнтів, котрі отримали опіки обличчя, тулуба й рук, стабільний, вони отримуються лікування в опіковому відділенні.Поспілкуватися з травмованими у медзакладі, аби дізнатися деталі, не вдалося. Зі слів завідувача диспетчерської Центру екстреної медицини, виклик на лінію "103" надійшов орієнтовно о третій годині ночі. На місце події виїжджали дві бригади медиків."При приїзді було дві особи постраждалі: чоловік і жінка безпосередньо з опіками першого-другого ступеня. Завезено в міську клінічну лікарню для госпіталізації", — зазначив Станіслав Лінік.Інспекторка сектору комунікації Нацполіції областірозповіла, що до поліції з приводу цієї ситуації ніхто не звертався.

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