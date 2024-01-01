Сумний день: у Луцьку поховали полеглого Воїна

Лучани провели в останню дорогу військовослужбовця, який загинув у війні з російськими загарбниками.Сьогодні, 4 січня, захисника України відспівали у церкві Святителя Іоанна Златоуста, повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.Герштанський Олександр Олександрович (14.04.1964 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із родиною, духовенством бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.Загалом охочих попрощатися із захисником зібралося так багато, що храм не вмістив усіх тих, хто прийшов віддати останню шану Герою, тож люди молилися на вулиці.Поховали Олександра Герштанського у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у міськраді.