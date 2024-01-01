На Волині провели в останню путь Героя Дмитра Павліковського

На Волині провели в останню путь Героя Дмитра Павліковського
У Ковелі на Волині сьогодні, 4 січня, попрощалися із померлим воїном Дмитром Павліковським.

Він жив війною майже 10 років, третину зі свого ще зовсім молодого життя, повідомляє у фейсбуці міський голова Ігор Чайка.

Павліковський Дмитро Володимирович – кадровий військовий і служив із березня 2014 року. Він – із сім’ї військових, як і його дружина Галина.
На Волині провели в останню путь Героя Дмитра Павліковського

Дмитро обожнював радіотехніку. Цим займався і на службі.
На Волині провели в останню путь Героя Дмитра Павліковського

Життя воїна обірвалося 31 грудня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди під час виконання бойових завдань на Дніпропетровщині.
На Волині провели в останню путь Героя Дмитра Павліковського

«Лише три тижні тому ми прощалися на цій площі із Назарієм Бодняком – офіцером, командиром батальйону. Крім однієї війни і молодого віку, у хлопців ще є багато спільного. Вони були товаришами, обоє жили у військовому містечку. У обох – маленькі, ще зовсім крихітні донечки на ім’я Емілія, і обоє тепер ростимуть без тата. Прикро, боляче, до відчаю… Але у цьому контексті мені пригадується легендарний вислів Вінстона Черчилля, який добре характеризує події України під час збройної агресії. Він казав: «Мене часто запитують: «За що ми боремося?» Можу відповісти: «Перестанемо боротися — тоді дізнаєтесь», - зазначив Ігор Чайка.
На Волині провели в останню путь Героя Дмитра Павліковського
На Волині провели в останню путь Героя Дмитра Павліковського

«Силами таких хлопців, як Дмитро Павліковський, як його товариш Назарій Бодняк, як десятки хлопців із нашої громади і, на жаль, тисячі – з усієї України, через їхні зусилля ми поки не знаємо того жаху, який би настав у всій Україні, якби ми перестали боротися. Якби, насамперед, вони там, у зоні бойових дій, перестали боротися. Вічна пам’ять Дмитрові! Слава Україні!» - додав Ковельський міський голова.
На Волині провели в останню путь Героя Дмитра Павліковського
На Волині провели в останню путь Героя Дмитра Павліковського
На Волині провели в останню путь Героя Дмитра Павліковського
На Волині провели в останню путь Героя Дмитра Павліковського
На Волині провели в останню путь Героя Дмитра Павліковського
На Волині провели в останню путь Героя Дмитра Павліковського

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Теги: загиблі, війна
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