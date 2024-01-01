Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура в Луцьку вночі 16-18° морозу, вдень 7-9° морозу.
По області вночі 15-20° морозу, вдень 5-10° морозу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура в Луцьку вночі 16-18° морозу, вдень 7-9° морозу.
По області вночі 15-20° морозу, вдень 5-10° морозу.
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