Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура в Луцьку вночі 16-18° морозу, вдень 7-9° морозу.

По області вночі 15-20° морозу, вдень 5-10° морозу.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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