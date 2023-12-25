На Волині жінка роками знущалася з брата: як її покарали

На Волині жінка роками знущалася з брата: як її покарали
До п’яти років та шести місяців позбавлення волі засудили волинянку за домашнє насильство.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 46-річною жителькою села Тур Ковельського району домашнього насильства (ст.126-1 КК України).

Встановлено, що судима за крадіжки жінка, котру неодноразово притягували до адміністративної відповідальності і за вчинення домашнього насильства, перебуваючи на іспитовому строці, систематично залякувала, ображала, принижувала і била рідного брата, з яким проживає в одній хаті.

Суд визнав її винуватою у вчиненні цього правопорушення і, приєднавши до покарання за нього частину невідбутого покарання за крадіжки, призначив остаточне покарання у виді п’яти років та шести місяців позбавлення волі.

Відтак волинянка відбуватиме реальне покарання у місцях несвободи.

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Теги: суд, Волинь
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