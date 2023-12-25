На Волині жінка роками знущалася з брата: як її покарали
Сьогодні, 18:53
До п’яти років та шести місяців позбавлення волі засудили волинянку за домашнє насильство.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 46-річною жителькою села Тур Ковельського району домашнього насильства (ст.126-1 КК України).
Встановлено, що судима за крадіжки жінка, котру неодноразово притягували до адміністративної відповідальності і за вчинення домашнього насильства, перебуваючи на іспитовому строці, систематично залякувала, ображала, принижувала і била рідного брата, з яким проживає в одній хаті.
Суд визнав її винуватою у вчиненні цього правопорушення і, приєднавши до покарання за нього частину невідбутого покарання за крадіжки, призначив остаточне покарання у виді п’яти років та шести місяців позбавлення волі.
Відтак волинянка відбуватиме реальне покарання у місцях несвободи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 46-річною жителькою села Тур Ковельського району домашнього насильства (ст.126-1 КК України).
Встановлено, що судима за крадіжки жінка, котру неодноразово притягували до адміністративної відповідальності і за вчинення домашнього насильства, перебуваючи на іспитовому строці, систематично залякувала, ображала, принижувала і била рідного брата, з яким проживає в одній хаті.
Суд визнав її винуватою у вчиненні цього правопорушення і, приєднавши до покарання за нього частину невідбутого покарання за крадіжки, призначив остаточне покарання у виді п’яти років та шести місяців позбавлення волі.
Відтак волинянка відбуватиме реальне покарання у місцях несвободи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пішов до школи і зник на Волині розшукують 9-річного хлопчика
Сьогодні, 19:24
На Волині жінка роками знущалася з брата: як її покарали
Сьогодні, 18:53
У нацпарку на Волині – пташиний рекорд
Сьогодні, 18:32
Луцькі патрульні знайшли і покарали зухвалого маршрутника
Сьогодні, 18:22