Додому «на щиті» повертається волинянин Роман Кузьмич
Сьогодні, 17:20
Завтра, 10 січня, додому на Волинь «на щиті» повертається захисник Роман Кузьмич.
Про це у фейсбуці повідомляє Любомльська громада.
Траурний кортеж рухатиметься по маршруту: вул. Володимирська – вул. Загородня – вул. Молодіжна (до дому полеглого). Про точний час прибуття повідомлять згодом.
Цього ж дня кортеж вирушить від дому Героя за маршрутом: вул. Молодіжна – вул. Загородня – вул. Володимирська – вул. Івана Франка – вул. 1-го Травня – до Храму Георгія Побідоносця, де орієнтовно о 12:00 розпочнеться заупокійне богослужіння.
По завершенню, близько 13:00, на площі біля стели «Герої не вмирають» відбудеться громадська панахида, після чого похоронна процесія вирушить на цвинтар.
«Просимо жителів міста гідно провести Героя в останню дорогу, створивши «живий коридор», та віддати йому останню шану», - зазначили у громаді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Любомльська громада.
Траурний кортеж рухатиметься по маршруту: вул. Володимирська – вул. Загородня – вул. Молодіжна (до дому полеглого). Про точний час прибуття повідомлять згодом.
Цього ж дня кортеж вирушить від дому Героя за маршрутом: вул. Молодіжна – вул. Загородня – вул. Володимирська – вул. Івана Франка – вул. 1-го Травня – до Храму Георгія Побідоносця, де орієнтовно о 12:00 розпочнеться заупокійне богослужіння.
По завершенню, близько 13:00, на площі біля стели «Герої не вмирають» відбудеться громадська панахида, після чого похоронна процесія вирушить на цвинтар.
«Просимо жителів міста гідно провести Героя в останню дорогу, створивши «живий коридор», та віддати йому останню шану», - зазначили у громаді.
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