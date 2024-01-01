Додому «на щиті» повертається волинянин Роман Кузьмич

Завтра, 10 січня, додому на ВолиньзахисникПро це у фейсбуці повідомляє Любомльська громада.Траурний кортеж рухатиметься по маршруту: вул. Володимирська – вул. Загородня – вул. Молодіжна (до дому полеглого). Про точний час прибуття повідомлять згодом.Цього ж дня кортеж вирушить від дому Героя за маршрутом: вул. Молодіжна – вул. Загородня – вул. Володимирська – вул. Івана Франка – вул. 1-го Травня – до Храму Георгія Побідоносця, де орієнтовно о 12:00 розпочнеться заупокійне богослужіння.По завершенню, близько 13:00, на площі біля стели «Герої не вмирають» відбудеться громадська панахида, після чого похоронна процесія вирушить на цвинтар.«Просимо жителів міста гідно провести Героя в останню дорогу, створивши «живий коридор», та віддати йому останню шану», - зазначили у громаді.